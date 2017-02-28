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10公里「和平」古道 卑南鄉擬命名「馬智禮步道」

2017-02-28  18:04

［記者黃明堂／台東報導］卑南鄉初鹿部落到延平鄉上里部落這段10公里步道，70年前曾有卑南族頭目馬智禮護送外省籍台東縣長避難，而免生殺戮，卑南鄉長許文獻表示，將立碑把這條路命名為「馬智禮步道」，引導世人追隨和平與智慧之道。

超過500位民眾從初鹿出發，踏上這條位於中央山脈的古道，馬智禮的孫子馬來盛也走了這段路。

馬來盛說，祖父馬智禮雖然是卑南族頭目，卻來自中國福健，清朝時期，10歲的馬智禮從福建逃難，坐船到澎湖，再到高雄後又到台東上岸，落腳台東，被卑南族頭目收養，接受傳統卑南族教育，再接任頭目。

馬來盛說，國民政府來台後，第一任官派台東縣長謝真，在馬智禮的保護下，從初鹿走10公里山路到延平鄉上里派出所避難，兩人互許和平承諾，謝真平安後實現諾言。

馬來盛說，謝真後來回到福建，他的兒子及媳婦去年曾回到台東，帶來謝真回憶錄，內容提及228事件時，情治單位交給他120人的應逮捕黑名單，但謝真並未照辦，回憶錄中更直指國民政府是「劫」收台灣，很不應該。

許文獻說，鄉內有這麼一條具有意義的道路，沿途景觀及生態相當豐富，鄉公所打算立碑取名為「馬智禮步道」，讓民眾健行、賞景也追念歷史。

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  • 馬來盛說明祖父馬智禮的事蹟。（記者黃明堂攝）

    馬來盛說明祖父馬智禮的事蹟。（記者黃明堂攝）

  • 卑南初鹿到延平上里的產業道路，卑南鄉公所擬命名為「馬智禮步道」。（記者黃明堂攝）

    卑南初鹿到延平上里的產業道路，卑南鄉公所擬命名為「馬智禮步道」。（記者黃明堂攝）

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