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北捷實測20年證明 「站右走左」不會耗損電扶梯

2017-02-28  17:42

〔記者張凱翔／台北報導〕近來有網友發起「捷運手扶梯左右站滿運動」，挑戰民眾習慣站右邊、讓出左方空間讓其他人快速通行的通勤文化，運動支持者認為搭乘電扶梯本就該安全站好，而且重量集中在右側也會加速電扶梯損耗，左右站滿運動也漸受到網友支持。不料，今台北捷運公布調查成果，旅客集中站在右側並不會特別造成耗損，但強調旅客仍應「緊握扶手，站穩踏階」。

台北捷運自1996年開始營運，宣導靠右站、禮讓左邊旅客先行的文化達9年，直到2005年跨年夜，捷運市府站發生旅客掀頭皮事件北捷改宣導旅客「緊握扶手，站穩踏階」，旅客要站左站右都可以。但9年時間已讓站右讓左的文化根深蒂固，新政策實施10年後，站在左邊的旅客仍常遭趕時間的通勤族白眼。

今北捷系統處長莊英震表示，北捷經實地調查並收集、分析20年來的數據，發現不論左側、右側的電扶梯鏈條在長期受力後，都有可能比另一側的鏈條長0.2或0.3公分，等於20年來旅客長期站在右側並未對電扶梯任何一側的鏈條造成特別耗損。因此「捷運手扶梯左右站滿運動」認為刻意站右邊會造成鏈條耗損的理論並不成立。

莊英震說，有可能是捷運手扶梯的載重設備結構非常強大，因此20年來鏈條從未換過，也沒有因旅客的使用習慣造成特別耗損；另外，學理上雖然有認為長期站在單側會造成鏈條耗損，但實際上左邊也常常有人行走，可能左側也因此同時受力，沒有讓重量不平均承載太多。針對左右鍊條相差零點幾公分，北捷則會調整鍊條張力器，把左右兩邊的張力調到平均就可。

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  • 台北捷運忠孝復興站的電扶梯長度約49公尺，許多民眾不敢站在左邊，造成右排人龍長、左排空蕩蕩。（資料照，記者廖振輝攝）

    台北捷運忠孝復興站的電扶梯長度約49公尺，許多民眾不敢站在左邊，造成右排人龍長、左排空蕩蕩。（資料照，記者廖振輝攝）

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