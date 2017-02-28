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兒童文學家改造老家 變身故事繪本館

曾淑璍打造繪本館，提供兒童、親子閱讀空間。（記者林宜樟攝）

2017-02-28  18:20

〔記者林宜樟／嘉義報導〕兒童文學創作家曾淑璍為營造夢想的故事繪本空間，將位於嘉義縣朴子市的老家整修成繪本館，閱讀空間舒適明亮舒適，今天開幕來賓稱讚「好有家的感覺」；「有光故事繪本館」每週五、六、日開館，讓兒童、親子免費來此閱讀，曾淑璍說，人們在此的言語與笑容，就是此處空間的意義。

曾淑璍的老家已有37年，10多年前搬離；她從年輕時就夢想營造一處親子共讀且能自在閱讀的空間，去年10月與家人溝通後開始整修老房子，並募集數百本兒童繪本及青少年讀物，成立社區繪本館。

有別於一般圖書館，走進繪本館如走進自己家內，一樓閱讀空間以榻榻米鋪地，自在閱讀，三層書櫃可讓兒童能方便取閱；二樓開幕展有「台灣女孩背包旅的感動地圖」攝影展，繪本館旁有林蔭大道，看完書還可去散步。

今天開幕活動由「台灣女孩背包旅」的林佳慧談論在地空間活化利用的方式，不少聽眾分享意見；曾淑璍說，在整修的過程中不斷思考「地方」、「家」、「建築物」及「空間」是什麼，她認為與「人」的連結，是最重要的意義。

曾淑璍說，很感謝家人與先生的支持，讓她沒有後顧之憂，繪本館有精選的各類書籍，希望能讓朴子的孩子能看到更多的可能性，讓此處成為製造夢想的桃花源；繪本館不定期有各項活動，可上臉書「不只是空間，-有光故事繪本館」查詢。

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  • 有光故事繪本館提供繪本閱讀空間。（記者林宜樟攝）

    有光故事繪本館提供繪本閱讀空間。（記者林宜樟攝）

  • 繪本館內有各類兒童、青少年讀物。（記者林宜樟攝）

    繪本館內有各類兒童、青少年讀物。（記者林宜樟攝）

  • 繪本館內有各類兒童、青少年讀物。（記者林宜樟攝）

    繪本館內有各類兒童、青少年讀物。（記者林宜樟攝）

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