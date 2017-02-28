臨帖書法做滿筆記 小四生讓啟蒙師「哭了」

小四女學生臨帖練習書法，還在上頭做滿筆記，令啟蒙老師廖育德感動不已。（書法老師廖育德提供）

2017-02-28 17:27

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣小學書法老師廖育德，過去在學校黑板上寫下奔放有勁的「板書行草」而聲名一時，最近他的1個小四女學生，因勤習書法臨帖，還在上頭寫滿密密麻麻的運筆註記，詳盡的內容連身為啟蒙老師的他也自嘆不如，他說，能有這樣的學生讓他相當欣慰。

近日女學生的臨帖筆記貼上臉書後，引起網友廣大回響，不少人看了直呼覺得自己很慚愧，也有人說這孩子能當我們的榜樣，就連廖育德也感動的說「我先去旁邊哭了」。

廖育德表示，女學生從小二就跟著他學書法，剛開始因字寫得不好看，一度不被看好，但經過1年半的學習，提筆寫字愈來愈順手，現在還會預習上課的內容，而密密麻麻的書法筆記，就是女學生參照上課的心得，自行寫下的重點。

只是過去像他在學寫書法時，最多也只是讀帖，就是看著書帖觀察字體的粗細變化揣摩，並不會像女學生這樣細膩用心，尤其難能可貴的是，她只有小四的年紀，如此積極向學讓他自嘆不如，也希望每個人在學習路上或是其他領域，也應跟女學生看齊。

廖也說，雖然女學生自製筆記仍有些錯誤，但無損她認真向學的精神，且經提點也已改正，他說，學書法最基本就是勤練、扎穩馬步，待習得更多的筆法與技巧，就能照著自己的想法揮灑，而女學生的認真也提醒他必須勤練不輟，教學相長著實獲益良多。

小四女學生臨帖練習書法，還在上頭做滿筆記，令啟蒙老師廖育德感動不已。（書法老師廖育德提供）