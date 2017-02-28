田寮二仁溪地瓜野餐趣 古早味大受青睞

2017-02-28 17:24

〔記者蘇福男／田寮報導〕田寮二仁溪畔土壤肥沃，每年9月到隔年4月枯水期，溪畔種滿番薯等作物，崇德社區一日農夫舉辦「二仁溪地瓜野餐趣」活動，安排民眾至二仁溪畔挖地瓜，製作地瓜餅、地瓜圓，並在草地野餐，古早味的自然野趣大受親子青睞。

崇德社區總幹事梁舒婷表示，田寮境內月世界惡地形因土壤貧瘠，只適合刺竹生長，二仁溪在7、8月颱風汛期會淹大水，溪畔土壤因年年歷經夏季雨水沖積而格外肥沃，因此昔日每年9月到隔年4月的枯水期，田寮人都會在溪畔種滿番薯等作物，種出的番薯相當鬆軟綿密，也鮮少病蟲害。

她說，2月至4月是番薯的盛產期，這個時節二仁溪畔常見農家挖地瓜，餓鬼囝仔三五成群結伴焢土窯，是田寮人的兒時記趣，如今由於人口嚴重外流，二仁溪畔的耕種面積逐年銳減，溪畔也因少了農民的協助管理，淤積日趨嚴重。

崇德社區與農業局合辦一日農夫活動，安排民眾至二仁溪畔挖地瓜，體驗農村田園的樂趣，並在崇德國小大雨豆樹下，將親手挖掘出土的地瓜，作成地瓜餅、地瓜圓，在草地上鋪著野餐墊，享用社區志工媽媽製作的地瓜餐盒，古早味大受親子青睞。

梁舒婷表示，二仁溪地瓜野餐趣共規劃舉辦5場，前2場和最後1場均已爆滿，3月12日、19日尚有名額，報名可電洽0980-378098丁小姐。