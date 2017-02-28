「西螺大橋」搬新家了 可眺望湖山水庫

2017-02-28 17:05

〔記者詹士弘／雲林報導〕「西螺大橋」花燈搬到新家了，今天對外開放參觀，由於位置適中，可眺望湖山水庫，景觀極佳，適逢228連假最後一天，吸引不少民眾圍觀駐足。

典藏「西螺大橋」的紅螞蟻生態世界負責人指出，4拱的「西螺大橋」花燈長度60公尺，搬運難度高，光拖車就出動4部，目前放在占地13甲園區前在迎賓門當成入口意象。

林明期表示，由於「西螺大橋」是用手工以竹子做成，為了延長展出壽命，已請工人加強防腐，未來每天晚上固定時間開燈，讓無緣在台灣燈會賞燈的民眾，也可看到這座「工藝品」，配合附近的湖山水庫及湖山寺等著名周邊景點，盼能帶動當地觀光人潮。

「西螺大橋」定位後正式對外開放，今天適逢228連假最後一天，也吸引不少民眾圍觀駐足。