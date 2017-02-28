| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄市大樹區 明起至19日分段停水
 首頁 > 生活

「西螺大橋」搬新家了 可眺望湖山水庫

2017-02-28  17:05

〔記者詹士弘／雲林報導〕「西螺大橋」花燈搬到新家了，今天對外開放參觀，由於位置適中，可眺望湖山水庫，景觀極佳，適逢228連假最後一天，吸引不少民眾圍觀駐足。

典藏「西螺大橋」的紅螞蟻生態世界負責人指出，4拱的「西螺大橋」花燈長度60公尺，搬運難度高，光拖車就出動4部，目前放在占地13甲園區前在迎賓門當成入口意象。

林明期表示，由於「西螺大橋」是用手工以竹子做成，為了延長展出壽命，已請工人加強防腐，未來每天晚上固定時間開燈，讓無緣在台灣燈會賞燈的民眾，也可看到這座「工藝品」，配合附近的湖山水庫及湖山寺等著名周邊景點，盼能帶動當地觀光人潮。

「西螺大橋」定位後正式對外開放，今天適逢228連假最後一天，也吸引不少民眾圍觀駐足。

廣告
  • 「西螺大橋」搬新家了，吸引一堆民眾前往參觀。（記者詹士弘攝）

    「西螺大橋」搬新家了，吸引一堆民眾前往參觀。（記者詹士弘攝）

  • 「西螺大橋」搬新家了，吸引一堆民眾前往參觀。（記者詹士弘攝）

    「西螺大橋」搬新家了，吸引一堆民眾前往參觀。（記者詹士弘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 湖山水庫 花燈 西螺大橋
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧咖哩燒子排
高麗菜味噌湯
酥炸小菜✧香菇蝦球
密技！煎魚不再黏鍋
轉寄

標題：「西螺大橋」搬新家了 可眺望湖山水庫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.