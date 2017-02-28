台南下營土雞今確診H5N2 撲殺1萬6千多隻

2017-02-28 17:01

［記者王涵平／台南報導］下營區1處土雞場今確診禽流感H5N2，動保處立即撲殺1萬6千多隻，並派遣消毒車針對禽場、周邊環境及公共場所等進行消毒。

南市動保處表示，2月25日接獲該養禽業者通報雞隻出現異常，11週齡土雞出現食慾下降、顏面腫脹、腳脛潮紅，且有異常死亡情形，立即啟動防疫機制，管制該場動物進出並採樣送驗，今日經農委會家畜衛生試驗所確診禽流感H5N2，立即進行全場撲殺。

動保處強調，為防止禽流感疫情擴散，南市提升防疫機制，連假期間防疫人員停休，全場撲殺處置作業都在當日完成，今日除會同環保局、警察局、衛生局、區公所等單位，也請國軍支援，協助場內雞隻清運、道路管制及人員健康監控等。

動保處呼籲，近日日夜溫度變化劇烈，雞隻易受氣溫變化影響，對病毒感受性增加，動保處呼籲養禽業者必須落實嚴格生物安全防護措施，運禽（蛋）車、飼料車及化製車勿進入場區，或於進入場區前進行消毒作業，防疫期間減少人員出入，也避免前往其他養禽場所，從戶外進入養禽場前進行更衣消毒，同時設置防鳥措施，避免野禽野鳥或其他野生動物侵入飼料桶及雞隻飼養區域，杜絕外在禽流感病原。