| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄市大樹區 明起至19日分段停水
 首頁 > 生活

台南下營土雞今確診H5N2 撲殺1萬6千多隻

2017-02-28  17:01

［記者王涵平／台南報導］下營區1處土雞場今確診禽流感H5N2，動保處立即撲殺1萬6千多隻，並派遣消毒車針對禽場、周邊環境及公共場所等進行消毒。

南市動保處表示，2月25日接獲該養禽業者通報雞隻出現異常，11週齡土雞出現食慾下降、顏面腫脹、腳脛潮紅，且有異常死亡情形，立即啟動防疫機制，管制該場動物進出並採樣送驗，今日經農委會家畜衛生試驗所確診禽流感H5N2，立即進行全場撲殺。

動保處強調，為防止禽流感疫情擴散，南市提升防疫機制，連假期間防疫人員停休，全場撲殺處置作業都在當日完成，今日除會同環保局、警察局、衛生局、區公所等單位，也請國軍支援，協助場內雞隻清運、道路管制及人員健康監控等。

動保處呼籲，近日日夜溫度變化劇烈，雞隻易受氣溫變化影響，對病毒感受性增加，動保處呼籲養禽業者必須落實嚴格生物安全防護措施，運禽（蛋）車、飼料車及化製車勿進入場區，或於進入場區前進行消毒作業，防疫期間減少人員出入，也避免前往其他養禽場所，從戶外進入養禽場前進行更衣消毒，同時設置防鳥措施，避免野禽野鳥或其他野生動物侵入飼料桶及雞隻飼養區域，杜絕外在禽流感病原。

廣告
  • 下營區1處土雞場今確診禽流感H5N2，動保處立即撲殺1萬6千多隻。（記者王涵平翻攝）

    下營區1處土雞場今確診禽流感H5N2，動保處立即撲殺1萬6千多隻。（記者王涵平翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： h5n2 土雞 禽流感
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧咖哩燒子排
高麗菜味噌湯
酥炸小菜✧香菇蝦球
密技！煎魚不再黏鍋
轉寄

標題：台南下營土雞今確診H5N2 撲殺1萬6千多隻


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.