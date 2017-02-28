漁業三法修法惹怨 3百漁民向立委陳情
［記者陳彥廷／屏東報導］新版漁業三法去年7月20三讀、今年1月20日上路，但引來大反彈，今天早上近300漁民除到東港漁港為「嘉義財號」接風，還高舉白布條陳情，由立委莊瑞雄接下陳情書應允協調漁業署，漁業署則表示將就可管控範圍檢討適度調控配額。
今天早上，東港、琉球近3百漁民為聲援「嘉」號，並反映現今東琉漁界困境，前往漁港高舉白布條，隨後在「嘉」號船上以大聲公陳情，最後並由立委莊瑞雄接下陳情書。
莊瑞首先表示，新法上路後陸續接獲漁民反映許多問題，經溝通協調，如漁獲電子回報器，因漁民不識字而不會操作及故障率高的問題，已與漁業署達成延長輔導期並加強電腦介面設計，讓上了年紀的漁民也能學會使用的共識。輔導期內，漁獲回報系統故障的漁船，也可持續透過每日傳真回報漁獲資料，直至漁船該作業航次結束。
漁民今天則帶來新的陳情事件，如日前新法作業公告的「進港卸魚」需要3個工作天前就得申報，但事逢228連假，與時間賽跑漁獲新鮮度，卻因連假致漁業署難以排員輪班，導致港內漁獲新鮮度從「生魚片變魚排」，根本戲弄漁民的辛勤，莊瑞雄認為此點確實困擾漁民，昨晚就已協調漁業署長陳添壽，強調未來沒有「工作天」問題，只要漁民提前3天申報，不管是否例假日，都會排工作人員輪班接單，今早已有漁民順利提出申請卸魚，在228連假就迅速處理，算是針對作業公告的迅速反應。
漁民也痛陳，台灣漁船至他國合作捕魚，漁業署審核過程繁瑣耗時的問題，莊瑞雄則也和漁業署達成簡化程序縮短審核時間的共識，讓漁民能盡快出港捕魚，減少在港等待損失。
其中本次事件最令漁民關注的問題則為西印度洋區的捕漁配額，限額從每半年10噸起跳，部分船隻因限額耗盡，或是一出海就是預計賠錢，根本難以生存，連配額都不用就返航抗議並要求提高配額。
莊瑞雄則允諾再向漁業署協調，漁業署則承諾，將就國家整體大目鮪配額在可管控範圍內，檢討適當調控大目鮪配額，以解決漁民困境，特別是小釣船的困境；莊瑞雄並要求漁業署要多為漁民想想，讓漁民都有魚可抓、有飯可吃，但又能顧及台灣在國際的形象，才是政府存在之王道。
上百位漁民除陳情書外，還提出境外漁工逃逸後，限制船東得等待半年才能再請新漁工，導致漁船難以出海情事，及逃逸後卻開罰仲介，致使仲介不願引進外勞而相互耽擱等案，除希望等待時間能縮短，並由移民署加強捕捉逃逸外勞，原本逃逸外勞就是因為被不肖人士誘拐上山，原就屬被動方的漁民，還要被個案抹上虐待的壞名聲，十分冤枉。
還有人認為新法最高罰3千萬元，罪責都快比殺人放火還重，十足「大砲打小鳥」。
當然也有船東自省，認為漁界的確實存在不合法個案，若確有其事者，，同業也會以壓力逼其改進，不過該部分漁民也強調，歐盟罰黃牌後，從前朝至今都未變動、還一手訂定不合理規定。漁業署內部高官早該由農委會或漁業署長要求其親身出面向漁民解釋。
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標題：漁業三法修法惹怨 3百漁民向立委陳情
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