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就是愛地球！ 嘉義高中生揪團淨灘

這群高中生們淨灘可不輕鬆，除頂著大太陽和海風，嘴裡還不時吃進飛沙但他們仍開心做公益，讓假期過得更有意義。（記者林宜樟攝）

2017-02-28  16:53

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今天是228連假最後一天，嘉義有一群高中生在這一天，選擇到好美里沙灘淨灘，一個上午就清出8、 9大袋的垃圾，有保特瓶、玻璃瓶、塑膠袋、塑膠線以及漁網等，甚至還有螢光棒；發起人嘉義女中學生謝明縝推動減塑生活已經一年，她和朋友等8名高中生在假日淨灘，「一起撿垃圾，幫助地球的環境」。

好美里沙灘是嘉義縣少見的沙灘，但沙灘上常有各式各樣的垃圾及廢棄蚵棚、塑膠線等；謝明縝說，常在影片上看到許多生物誤食塑膠袋，或被廢棄漁網纏住而死亡，如海龜、野鳥或鯨豚等，因此興起淨灘念頭。

謝明縝說，一年多前從自己做起實行減塑生活，購物不使用塑膠袋，並與朋友分享理念；曾有朋友還特地打電話告知，「今天開始我不拿塑膠袋了！」讓她覺得很有趣。

謝明縝說，希望邀集志同道合的友人一起來淨灘，而不是為了有志工時數；今天由父親謝家興載著她與友人嘉義女中學生謝竺諺、林芳羽及陳映廷，輔仁中學學生謝嘉欣、鍾廷東、陳乙蓉及南投高中萬振宇到好美里淨灘，謝家興說，孩子們有心做環保，做家長的一定支持。

嘉義這群高中生們頂著大太陽和海風，嘴裡還不時吃進飛沙，在沙灘中挖出一個個垃圾，淨灘不是輕鬆的活動，但他們仍開心做公益，讓假期過得更有意義。

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  • 嘉義一群高中生8人揪團到好美里沙灘淨灘，清出不少垃圾。（記者林宜樟攝）

    嘉義一群高中生8人揪團到好美里沙灘淨灘，清出不少垃圾。（記者林宜樟攝）

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