誤交損友！ 全新哀鳳7一個MOVE 瞬間GG
2017-02-28 17:50
〔即時新聞／綜合報導〕民眾換新手機時，都會特別呵護新機，深怕一個不小心就刮傷、摔傷。一名江姓網友日前在友人陪同下，到手機行購買全新的iPhone7手機，正當要撕下螢幕保護膜時，卻不慎把全新的手機摔了出去，讓友人們全都驚呆了，影片上傳到臉書社團爆笑公社後，吸引網友熱烈討論，甚至有網友開玩笑表示，這是我看過最快進廠維修的手機。
一名姜姓網友日前在數名友人的陪同下，到手機行購買全新的iPhone7手機，只見他開心地在鏡頭前展示剛買的iPhone7，表示「老子終於換手機了」，隨後拆開外封膠膜，打開外蓋，拿起手機在手中把玩，此時一名友人慫恿「你現在要做一件很有快感的事情」，要姜男將手機螢幕保護膜快速撕下，姜男一開始還不太相信，還詢問了店員真的可以撕嗎？店員點頭示意後，姜男還先揣摩了一下，一旁友人更提醒「手機要拿好喔！」不料，悲劇還是發生了，姜男用力一撕，手機當場飛出，讓友人們全都嚇傻了，所幸手機掉入後方的回收箱中，並無受損。
影片上傳到臉書社團爆笑公社後，看完影片的網友開玩笑表示「太信任損友的後果」、「瞬間從天堂摔到地獄的感覺」、「還在現場送醫很方便」、「 這下比失戀還難過了」、「手動開啟飛航模式！」
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