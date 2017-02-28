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又是肉鴨確認H5N2！彰化大城今撲殺888隻

2017-02-28  16:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕又是肉鴨！彰化芳苑昨撲殺禽流感確診的肉鴨887隻，今天大城又有肉鴨場發現禽流感，確診後場內肉鴨888隻全數撲殺，兩場都是H5N2亞型高病原性禽流感病毒。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，昨天與今天所發現確診撲殺的肉鴨場，分別位於芳苑鄉、大城鄉，兩場相距9公里，沒有地緣關係。

董孟治指出，大城鄉1肉鴨場於2月23日申請上市前監測採樣；27日由家衛所檢出H5亞型高病原性禽流感病毒；28日確診為H5N2亞型高病原性禽流感病毒，立即由防疫人員進行場內鴨隻撲殺工作，總計撲殺888隻肉鴨。

由於今天所撲殺確診的肉鴨場，為彰化縣養鴨場上市監測發現之第2場案例場，動物防疫所提醒業者，全國家禽禁運禁宰令雖然解除，由於鴨隻比較不容易從外觀判斷是否感染禽流感，農委會公告全國鴨場鴨隻自即日起到至5月31日止，都必需檢測禽流感陰性，並檢附檢測報告與家禽健康證明書，才能上市屠宰。

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  • 彰化縣大城鄉1肉鴨場傳出禽流感，確診後全數撲殺。（彰化縣動防所提供）

    彰化縣大城鄉1肉鴨場傳出禽流感，確診後全數撲殺。（彰化縣動防所提供）

  • 彰化縣大城鄉1肉鴨場傳出禽流感，確診後全數撲殺。（彰化縣動防所提供）

    彰化縣大城鄉1肉鴨場傳出禽流感，確診後全數撲殺。（彰化縣動防所提供）

  • 彰化縣大城鄉1肉鴨場傳出禽流感，確診後全數撲殺。（彰化縣動防所提供）

    彰化縣大城鄉1肉鴨場傳出禽流感，確診後全數撲殺。（彰化縣動防所提供）

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