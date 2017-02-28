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自稱維冠災民開店重生 南市府打臉

2017-02-28  15:47

〔記者吳俊鋒／台南報導〕有網路媒體報導1名曾姓男子，自稱206強震時，住維冠金龍大樓的母親因建築物倒塌而身亡，他沒領到賠償金，生活困頓，3次尋短未果，還罹癌，在教友幫助下，於台北文山區開小吃店重新出發，故事情節感人；但南市政府查證後，發現這位並非受災戶，隔空打臉。

維冠住戶也強調，不希望有心人士假冒災民博取同情，卻行詐騙之實，籲請媒體報導類似個案時，能多加查證。

曾姓男子在文山區開小吃店，賣臭豆腐與大腸麵線，這篇報導刊出後，網友不斷留言鼓勵，由於他聲稱沒領到賠償金，有人就批評台南市政府失職，甚至質疑各界的善款用到哪裡去了，引發議論。

不過有網友留言，搜索曾男的臉書後，發現他申請了許多帳號，還曾自稱是實習醫生，第1次談戀愛，想交女朋友，開店重生的勵志故事遭到懷疑。

網友也發現，曾男傳過簡訊給女藝人，聲稱206強震時，自己失去了2個孫子、2個女兒、2個姊姊，以及父母，傷心過度，有小中風，不能工作，希望可以上電視節目。

南市政府新聞處指出，社會局打電話給曾男，對方說母親地震前2年就已過世，是記者筆誤，並強調現在很忙，晚點再聯絡。

新聞處表示，調閱資料後，請領者與往生者都沒有姓曾的人，確定他並非維冠家庭的成員，已聯絡該網路媒體，持續求證中。

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  • 206強震時維冠金龍大樓倒塌，死傷慘重。（資料照，記者吳俊鋒攝）

    206強震時維冠金龍大樓倒塌，死傷慘重。（資料照，記者吳俊鋒攝）

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