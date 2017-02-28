自稱維冠災民開店重生 南市府打臉
2017-02-28 15:47
〔記者吳俊鋒／台南報導〕有網路媒體報導1名曾姓男子，自稱206強震時，住維冠金龍大樓的母親因建築物倒塌而身亡，他沒領到賠償金，生活困頓，3次尋短未果，還罹癌，在教友幫助下，於台北文山區開小吃店重新出發，故事情節感人；但南市政府查證後，發現這位並非受災戶，隔空打臉。
維冠住戶也強調，不希望有心人士假冒災民博取同情，卻行詐騙之實，籲請媒體報導類似個案時，能多加查證。
曾姓男子在文山區開小吃店，賣臭豆腐與大腸麵線，這篇報導刊出後，網友不斷留言鼓勵，由於他聲稱沒領到賠償金，有人就批評台南市政府失職，甚至質疑各界的善款用到哪裡去了，引發議論。
不過有網友留言，搜索曾男的臉書後，發現他申請了許多帳號，還曾自稱是實習醫生，第1次談戀愛，想交女朋友，開店重生的勵志故事遭到懷疑。
網友也發現，曾男傳過簡訊給女藝人，聲稱206強震時，自己失去了2個孫子、2個女兒、2個姊姊，以及父母，傷心過度，有小中風，不能工作，希望可以上電視節目。
南市政府新聞處指出，社會局打電話給曾男，對方說母親地震前2年就已過世，是記者筆誤，並強調現在很忙，晚點再聯絡。
新聞處表示，調閱資料後，請領者與往生者都沒有姓曾的人，確定他並非維冠家庭的成員，已聯絡該網路媒體，持續求證中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 奧客插隊吃小籠包 鼎泰豐這樣處理他...
- 冷颼颼讓女兒穿吊嘎... 這名媽媽被找到了！
- 社大海廢社淨灘 日大學師生來觀摩
- 連假收心操 郵稻荷蘭綠隧馬拉松228熱鬧開跑
- 涉人口販運起訴 勞工局重罰筌聖老家120萬
網友回應
熱門新聞
- 休傑克曼自拍吃臭豆腐 背後竟傳來「衝三小！」
- 「機槍掃射無辜」 90歲老警備隊長憶228當年
- 留住歷史記憶 尋找美軍美僑
- MLB》力拚重返大聯盟 李振昌登板中繼1局飆2K
- 蔡丁貴號召衝自由廣場 獨派、統派肢體衝突
- 家長抱子疑手鬆 2童4樓直墜B1身亡
- 新戲夯爆只有他能演！趙又廷「愛妻如命」加分
- 哺乳室也拒借》腹膜透析腎友 外出無處換藥
- 湖口張六和家族 兩千多人祭祖
- 自強號台東撞死人 2班普悠瑪受延誤
- 蔣友柏曾稱「建中正紀念堂不對」 鄉民狂推：打爆萬安
- 中正大學改名？ 校方：尊重各方意見
- 高志綱遇故知 周董溜日語
- 反彈力道減弱 歐股小漲
- MWC機王較勁 Sony全球首推4K HDR手機
- 追319槍擊案 詹啟賢：臨床推測扁呂是受槍傷
- 林志穎凍齡25年 蜆仔下狠手驗貨
- 嘻哈鬥牛梗帶妹撲台 王世堅被召喚「Over my dead body」
- 毒害一生！ 北體高材生淪街友
- 基隆公義和平協會帶領 走讀228
- 自由開講》中正，該被記憶 而非紀念
- （台中）烘焙坊老闆父開店 被爆私劃車格
- 郭書瑤起乩持香祭改 搖頭晃腦快吐了
- 輔大蔣介石銅像遭破壞 警法辦4人校方暫不提告
- 中山大學蔣介石銅像未被潑漆 校方用這招…
- 吉普車強渡多納濁口溪 險滅頂
- NBA》D.威廉斯正式加盟騎士 渴望爭奪冠軍戒
- 眼線筆恐傷眼 資生堂自動下架逾25萬支
- 波麗士大人累了嗎？ 警車打滑撞上電線桿
- 員警面前闖紅燈 下一秒讓網友笑翻了
- 吉隆坡女網賽 張凱貞雙打失利
- 雪莉喝酒翻白眼捲曲手指 挨轟貶低身障人士
- 川普國防預算提案 明年增540億美元
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉司法界是不是屎？
- 受陳沂聲援鼓勵 焦糖哥哥：她已修煉成精
- 店員以為遇到大戶 他這樣幹走整本刮刮樂！
- 《TAIPEI TIMES 焦點》228 Incident book launch disrupted by violent protest
- 伯公生 食伯公福6處同慶吃辦桌
- 頒錯獎烏龍怎麼發生的？信封負責人被抓包當時正在後台做這件事！
- 國中畢業生在地就學率 新北達7成
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：自稱維冠災民開店重生 南市府打臉
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分