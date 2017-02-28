| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
日本福島外海規模5.6地震 無海嘯危險 一日兩起！路人擅闖平交道遭普悠瑪撞死
 首頁 > 生活

防止禽流感疫情擴散 8軍團協助撲殺雞隻

2017-02-28  15:36

〔記者張忠義／高雄報導〕最近在台南市下營區一處養雞場發現H5N2禽流感，為預防禽流感疫情擴大，台南市動保處今天特別申請國軍支援，協助撲殺禽流感雞隻，國軍第8軍團派出裝甲564旅及39化兵群共26名兵力，前往協助雞隻撲殺及搬運。

國軍第8軍團實施預防性撲殺，合計撲殺1萬7700隻土雞、重5萬5000公斤，並協助搬運土雞屍體，地方政府與國軍合作共同防堵疫情。

台南市下營區長姜家彬表示，十分感謝國軍幫忙，減少疫情播散。由於各縣市皆傳出禽流感疫情，8軍團指揮官陳曉明中將表示，國軍連續假期最後一日也絲毫不敢懈怠，只要檢驗出病毒，國軍一定可以協助撲殺與消毒，若有其他縣市循系統提出申請，也會全力協助，以免疫情擴散。

廣告
  • 國軍八軍團出動兵力到台南下營區一處養雞場，協助撲殺染病雞隻。（照片八軍團提供）

    國軍八軍團出動兵力到台南下營區一處養雞場，協助撲殺染病雞隻。（照片八軍團提供）

  • 國軍八軍團撲殺染病雞隻後，並協助清運。（照片八軍團提供）

    國軍八軍團撲殺染病雞隻後，並協助清運。（照片八軍團提供）

  • 台南下營區這處養雞場，共有1萬7700隻土雞遭撲殺。（照片八軍團提供）

    台南下營區這處養雞場，共有1萬7700隻土雞遭撲殺。（照片八軍團提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧咖哩燒子排
高麗菜味噌湯
酥炸小菜✧香菇蝦球
密技！煎魚不再黏鍋
轉寄

標題：防止禽流感疫情擴散 8軍團協助撲殺雞隻


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.