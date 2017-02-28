防止禽流感疫情擴散 8軍團協助撲殺雞隻

2017-02-28 15:36

〔記者張忠義／高雄報導〕最近在台南市下營區一處養雞場發現H5N2禽流感，為預防禽流感疫情擴大，台南市動保處今天特別申請國軍支援，協助撲殺禽流感雞隻，國軍第8軍團派出裝甲564旅及39化兵群共26名兵力，前往協助雞隻撲殺及搬運。

國軍第8軍團實施預防性撲殺，合計撲殺1萬7700隻土雞、重5萬5000公斤，並協助搬運土雞屍體，地方政府與國軍合作共同防堵疫情。

台南市下營區長姜家彬表示，十分感謝國軍幫忙，減少疫情播散。由於各縣市皆傳出禽流感疫情，8軍團指揮官陳曉明中將表示，國軍連續假期最後一日也絲毫不敢懈怠，只要檢驗出病毒，國軍一定可以協助撲殺與消毒，若有其他縣市循系統提出申請，也會全力協助，以免疫情擴散。