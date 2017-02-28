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3月植樹開跑 台東林管處辦16場植樹或贈苗活動

2017-02-28  15:13

［記者黃明堂／台東報導］植樹月到了，台東林管處3月規劃了16場植樹及贈苗活動！準備了包括：含笑花、梔子花、桂花、杜鵑、七里香、朱槿、樹蘭、肖楠、烏心石、楓香、無患子及香草等12種植物，要讓民眾一起植樹綠化。

台東林管處提醒民眾，3/2關山慈濟、3/4台東森林公園、3/10延平紅葉國小的場次僅有植樹，無贈苗。其餘憑106年未開獎統一發票2張換取苗木1株；3張換取香草植物1株。廢電池2顆換取苗木1株；廢電池3顆換取香草植物1株。每人每次最多換取5株。

今年的植樹月活動，林管處與台東縣關懷生命協會、台灣穿山甲保育協會合作，民眾可持106年未開獎的發票前往各贈苗場次兌換苗木，募集的發票會捐給臺東在地的保育團體，為動物保護及穿山甲保育盡點心力，另外為了鼓勵回收廢電池做環保，民眾也可持廢電池至現場兌換苗木。

首場3月2日早上8時在關山慈濟醫院植樹，及9時30分在金崙大武山生態教育館贈苗，一南一北為今年的台東植樹月活動揭開序幕。

3月4日下午1時30分在台東森林公園則是盛大的區域植樹活動，活動包括：騎單車去鷺鷥湖種樹、森林瑜珈、頒獎、音樂同樂活動及山林巡守隊授旗。活動當日邀請到金曲獎第24屆最佳原住民歌手Sangpuy桑布伊蒞臨現場演唱，也有在地部落打擊樂團、知本原舞團等演出。

3月10日大王國小音樂市集、3月11日武陵2626市集、3月18日鐵花村嘿森市集及東河香丁節、3月26日初鹿枇杷節活動，滿滿一整個月的贈苗活動，可在網站參閱。

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  • 台東植樹月3月密集16場次植樹及贈苗活動，等民眾領苗綠化。（記者黃明堂攝）

    台東植樹月3月密集16場次植樹及贈苗活動，等民眾領苗綠化。（記者黃明堂攝）

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