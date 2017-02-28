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今年染H7N9首例 搶救27天昨日病逝

2017-02-28  15:00

〔記者林惠琴／台北報導〕今年國內首例H7N9境外移入個案檢體，由我國衛福部疾管署於日前成功分離病毒，經全基因序列分析，與中國的變種病毒幾乎一致，是新的基因型，並對於現有抗病毒藥物具有抗藥性，儘管使用日本新藥救治，但經過27天搶救，仍於昨日因為多重器官衰竭而病逝，是國內歷年5例H7N9個案中，第2例死亡，也是首名台籍人士。

根據疾管署統計，國內歷年累計有5例H7N9個案，均為中國境外移入，包含3名台商、2名中客，其中，一名86歲男性中客死亡，因此昨日病逝的台籍人士，是首例國人因為染H7N9而死亡的個案。

根據疾管署資料，從去年10月入秋以來，中國迄今累計超過400例H7N9人類病例，創下歷年最高紀錄，以江蘇省、浙江省、廣東省與安徽省最多，整體個案多具禽類、活禽市場暴露史，50歲以上族群為主。從2013年中國出現首例以來，共累計超過千例，並造成超過300人死亡。

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  • 疾管署日前公布今年首例H7N9境外移入病例。（資料照，記者吳亮儀攝）

    疾管署日前公布今年首例H7N9境外移入病例。（資料照，記者吳亮儀攝）

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