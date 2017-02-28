筌聖商家頁面 遭加工囚禁照惡搞

今天（28日）有網友發現，筌聖在Google頁面的照片，被加上了2張囚禁照。（圖擷自Google）

2017-02-28 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕高雄岡山「筌聖老家」食品工廠日前傳出涉嫌軟禁印尼移工阿芳長達14年，引發各界輿論撻伐，今天（28日）有網友發現，筌聖在Google頁面的照片，被加上了2張囚禁照，諷刺筌聖囚禁移工的做法。

筌聖負責人蔡嘉娉昨坦承非法雇用外籍移工，但否認有囚人，強調有給鑰匙，可自由進出，不過說法被其他同業質疑，也引發網友不滿。今天傳出有網友在Google商家頁面上，加上2張囚禁照和負責人照片。

2張照片都是囚犯被關押的畫面，其中1張以黑白呈現，一名男子雙手緊握鐵柱，網友希望藉此表達心中憤怒。另外網友還把筌聖營業時間標註為「06:00-06:15」，顯示店家讓移工超時工作的情形。