漁船苦命鴛鴦返東港 300漁民港口接風並陳情

2017-02-28 15:06

〔記者陳彥廷／屏東報導〕日前本報報導東港籍漁船「嘉義財號」因在印度洋捕魚，受漁業三法新制影響難以生存，船長郭正義的蔡姓妻子擔憂他返程安危，特地從台灣搭機到泰國普吉島上船陪伴，經過近20天的巔簸航程，今天早上夫妻倆終返抵東港，近300名漁民聚集為他們接風洗塵，更在場拉起白布條，高喊「討海人艱苦，請政府救救我們！」。

去年7月20日漁業三法修法三讀通過後，漁業署向各地說明及公聽的程序，遭漁界詬病根本不完善，甚至公聽會資料和今年1月20日的公告還出現不同的情形，讓漁界措手不及，而修法後除港內漁船受影響無法出海，其中西印度洋如普吉島基地更因限額而動彈不得，漁民痛陳，「嘉義財號」根本不是個案，而是整個台灣漁船在西印度洋的問題。

早上約9點，近300百漁民齊聚東港漁港旁，懸掛張揚起白布條，直呼「漁民的心聲，討海人艱苦」、「漁民活不下去，請小英政府救救我們！」，將矛頭指向漁業三法修法，「嘉」號約莫10點進港，漁民則擁上船旁，為郭正義及其妻接風洗塵。

「如果是個案，今天不會有這麼多人站出來！」漁民激昂痛陳，「嘉」號就是因為所捕撈漁類配額限額問題，致使他根本在印度洋再也生存不下去，才造成今天竟是由他具有船員證的太太，前往泰國再陪他坐船返航的罕見情形，堪稱全台第一例。

郭正義說，自己的配額是1年30噸黃鰭鮪，以最高價1公斤120元來算，一年收入不過360萬，但出海每個月漁工薪資、油料、食物、漁具及消耗品等，就要花費上百萬，日前他因船上的VMS壞掉，被漁業署通知返港，這才發現新法的配額及機器維修讓他根本無以為繼，只好遣散漁工，但妻子擔心他安危，加上船上沒有兩人不得出海，這才讓他與妻子結伴返航。

「算另類度蜜月吧！」郭正義無奈自嘲，妻子雖有船員證，但根本不常出海，船一晃就吐，整個航程根本沒精神，原本是要被陪伴的他，反而成為陪伴太太的對象，不斷向妻子喊話，要他想想家中兒孫，這一路吃盡苦頭，才撐回東港；但漁業前景如此，現在回港已打算將父親傳下的漁船賣掉，不想再從事漁業，也質疑，漁業署此舉是要逼所有漁民走投無路。