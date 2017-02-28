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涉人口販運起訴 勞工局重罰筌聖老家120萬

2017-02-28  14:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕涉人口販運被起訴的岡山筌聖老家食品加工廠，蔡姓女負責人坦承雇用逃逸外勞，高市勞工局今祭重罰蔡女120萬元，另針也對非法媒介外勞的仲介業者也開罰50萬元。

勞工局表示，三名鑑別為人口販運被害人的外籍勞工，查緝當日即依規定協助安置，其中一名已於105年4月先行返國，二名印尼籍外勞目前由安置機構收容中，身體狀況良好受到妥善照顧，且已依規定申請臨時工作證，目前一名已在工作中。

勞工局指筌聖老家違法行為，是典型人口販運案件，非法雇主惡行重大，非法僱用且苛扣外籍勞工，勞工局嚴辦筌聖老家惡行，不過全案事隔近一年，勞工局竟未採取行政處分引發質疑，網友熱議。

局長鄭素玲今天鄭重聲明，全案於去1月會同警察相關單位查獲，4月移送地檢署偵辦，勞工局對於本案未能及時裁處，將確實檢討改進，也將每年安排專案檢查確實查察，落實對於外籍勞工人身及工作權保障。

對於非法僱用外勞從事工作、指派外勞從事許可以外工作、扣留外勞證件或財物等違法情事的雇主，鄭局長表示絶不寬貸，查有明確事證即依法嚴罰。

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  • 涉人口販運起訴，勞工局重罰筌聖老家120萬。（資料照，記者蘇福男攝）

    涉人口販運起訴，勞工局重罰筌聖老家120萬。（資料照，記者蘇福男攝）

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