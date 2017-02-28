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搶救海豚大作戰 蘇澳海邊發現擱淺海豚

2017-02-28  14:25

［記者簡惠茹／宜蘭報導］搶救海豚大作戰！宜蘭縣蘇澳鎮新城溪出海口附近，中午時有一條長約1.5公尺的海豚擱淺岸邊，奄奄一息倒在沙灘上，民眾見狀趕緊打118（海巡署緊急服務專線）報案，岸巡第一總隊表示，第一時間已幫海豚做緊急處理，現在也不斷接海水沖在海豚身上，維持濕度，並通知鯨豚協會前來協助。

「有海豚倒在那裡！」今天中午有民眾在蘇澳海邊發現擱淺的海豚，趕緊報案，看到海豚倒在那邊，小朋友也不忍心離去，緊緊陪在海豚旁邊，也有民眾趕快提海水潑在海豚身上，就怕海豚撐不住。

岸巡第一總隊表示，今天中午1點左右，接獲118報案通知，新城溪出海口有海豚擱淺，同仁趕往現場後確認，海豚還有生命跡象，身上有多處擦傷，倒臥在沙灘上，先以溼棉被包裹海豚身體保溼，並接管澆灌海水，目前已經通知台北的鯨豚協會前來，評估海豚品種與身體狀況。

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  • 宜蘭縣蘇澳鎮新城溪出海口附近，一條長約1.5公尺的海豚擱淺岸邊。（記者簡惠茹翻攝）

    宜蘭縣蘇澳鎮新城溪出海口附近，一條長約1.5公尺的海豚擱淺岸邊。（記者簡惠茹翻攝）

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