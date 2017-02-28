搶救海豚大作戰 蘇澳海邊發現擱淺海豚
2017-02-28 14:25
［記者簡惠茹／宜蘭報導］搶救海豚大作戰！宜蘭縣蘇澳鎮新城溪出海口附近，中午時有一條長約1.5公尺的海豚擱淺岸邊，奄奄一息倒在沙灘上，民眾見狀趕緊打118（海巡署緊急服務專線）報案，岸巡第一總隊表示，第一時間已幫海豚做緊急處理，現在也不斷接海水沖在海豚身上，維持濕度，並通知鯨豚協會前來協助。
「有海豚倒在那裡！」今天中午有民眾在蘇澳海邊發現擱淺的海豚，趕緊報案，看到海豚倒在那邊，小朋友也不忍心離去，緊緊陪在海豚旁邊，也有民眾趕快提海水潑在海豚身上，就怕海豚撐不住。
岸巡第一總隊表示，今天中午1點左右，接獲118報案通知，新城溪出海口有海豚擱淺，同仁趕往現場後確認，海豚還有生命跡象，身上有多處擦傷，倒臥在沙灘上，先以溼棉被包裹海豚身體保溼，並接管澆灌海水，目前已經通知台北的鯨豚協會前來，評估海豚品種與身體狀況。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 奧客插隊吃小籠包 鼎泰豐這樣處理他...
- 冷颼颼讓女兒穿吊嘎... 這名媽媽被找到了！
- 竹縣峨眉柑橘路跑 3千多人賽後領年柑禮盒
- 極地冷氣團報到 吳德榮：乾冷且白天回溫快
- 醫師送愛心！包場與低收戶童大啖火鍋
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 休傑克曼自拍吃臭豆腐 背後竟傳來「衝三小！」
- 「機槍掃射無辜」 90歲老警備隊長憶228當年
- 輔大傳群眾拆蔣介石銅像 現場直播警民衝突
- 乞丐趕廟公？統促黨稱「不認自己是中國人就離開台灣」
- 自由開講》奧斯卡與多元寬容同理心
- 去蔣化未得共識？ 吳敦義:，蔡政府漸失民心
- 學者︰蔣介石派精銳師屠殺 228最大元凶
- 女童還兒玩具 狼父拉進房性侵
- 台泰緬查毒逾1公噸 逮6台灣人
- 自強號台東撞死人 2班普悠瑪受延誤
- 蔣友柏曾稱「建中正紀念堂不對」 鄉民狂推：打爆萬安
- 中正堂轉型總統事先知 府籲正面看待學生拆銅像
- 支持台灣自治 美前駐聯大使：川普應重談一中
- 新型毒品長這樣… 你我的童年回憶被毀了
- 木棒聯賽》最終戰拚了 黃子軒腳傷照上
- 為搞定奧斯卡眉毛造型 李奧納多讓設計師飛7500英哩來打理
- 《TAIPEI TIMES 焦點》228 Incident book launch disrupted by violent protest
- NBA》詹皇感冒無礙 與厄文合砍49分宰公鹿
- MLB》生涯第11次膝部手術 漢米爾頓得休二至三個月
- 牟淑鳳、洪夢霞 撞進安麗盃
- 淪落天涯孤女 慘遭姑丈滅門、收養又性侵
- 艾瑪史東奧斯卡封后 安德魯加菲爾德的眼神讓人心碎惹
- 川普國防預算提案 明年增540億美元
- Uber在台灣受挫 彭博：美國國務院已介入
- 「肯塔基雙塔不敵大三元怪物」 魏少驚世紀錄
- X教授曝首映缺席原因 休傑克曼大讚粉絲「太棒了」
- 侍武士賽前「激將」先播上屆輸球影片
- 日月潭仍缺水 六蛙浮出水面
- 最想和哪位台灣女星合作？休傑克曼喊「糟了」
- 遊客超誇張 國家公園內烤肉
- 走踏228路徑 民團促政府釐清真相
- 五木寬演歌自彈自唱 翁立友爽喊此生無憾
- 法律白話文》記憶中曾被愛的味道 氣味也能成為商標？
- 經典賽》鋒教練「色」計打者 大有門道
- 228事件70年了 蘇嘉全：轉型正義是為真正和解
- 奧斯卡糗鬧大烏龍 川普酸群星「太關心政治」
- MLB》洋基超級新人太狂 單局2阻殺震懾快腿部隊（影音）
- 回望《黃金年代》 23藝術家展出
- 超離奇！ 貝果讓英國火車乘客大亂鬥
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taoyuan not taking down Chiang statues
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：搶救海豚大作戰 蘇澳海邊發現擱淺海豚
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分