登山車故障害走軌道？ 泰雅渡假村：是走安全通道
遊客昨天PO網指泰雅渡假村的登山列車故障，遊客只能沿軌道上下，業者澄清由工作人員引導走軌道旁的安全通道下山。（圖：擷取自臉書「爆料公社」）
〔記者佟振國／南投報導〕南投縣主題遊樂區泰雅渡假村於228連假祭出免費入園措施，果真吸引爆量人潮，龐大人潮也導致遊樂設施難以負荷，昨天即有遊客PO網爆料園區登山列車故障，搭乘遊客被迫沿著軌道上山，引發安全疑慮，業者則澄清登山列車因機件過熱突然無法運作，遊客由工作人員引導從軌道旁的安全通道脫困，並非走鐵軌上下，短暫停機整修後也迅速排除。
因應228和平紀念日4天連假，泰雅渡假村破天荒祭出免費入園優惠措施，遊客在限定時間入入園，只收取停車費100元及每人保險費50元，相較其他主題樂園4人門票加停車動輒要2000元以上，低價促銷也吸引爆滿人潮。
連假前3天已近3萬5000人入園，更集中在26、27日，入園車輛大排長龍，一度難以消化，業者甚至加派工作人員沿路舉牌拜託遊客回頭，今天連假最後1天，特別將免費入園時間提早至上午9時，並延長至下午4時，初估4天連假入園遊客破4萬人。
但大量遊客也讓園區動力機械遊樂設施不堪負荷，昨天下午遊客PO網投訴「登山列車」故障，工作人員叫遊客沿著軌道上山，感覺好危險，也引起不少網友留言回應，有人認為「人一多，原本不恐怖的地方也變恐怖了。」、「設備還是定期維修比較好。」、「雖是免費的，基本的安全還是需要的。」、「免費給你進去還嫌！」正反意見都有。
業者則表示，昨天入園人數眾多，雖已將登山列車列入付費設施，希望做到管制，但搭乘人潮還是一波接一波，因此機件過熱突然無法運作，列車軌道旁都有安全通道及扶手，遊客由工作人員全數安全引導上、下山，請技師修復不到1小時排除故障恢復運作。
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