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台灣米援貧病民 菲副總統臉書感謝

2017-02-28  13:49

〔記者楊綿傑／台北報導〕離台灣不遠的菲律賓，許多地區仍有經濟條件不佳，貧病民眾難以過活的問題，日前慈濟基金會帶著農委會農糧署提供的台灣米，前往菲律賓進行援助，菲律賓副總統羅貝多（Leni Robredo）不僅到現場參與，事後更在臉書發布感謝文，感謝整個愛心行動。

台灣援助國際貧苦的白米袋上秀出「love from Taiwan」的標語，慈濟將這次的國際援助行動帶至菲律賓計順市巴松達莫（Pasong Tamo），前來排隊的民眾，每戶可得1包20公斤白米，總計整場活動有2365戶領到台灣米，讓許多家庭能過上一陣子「吃飽」的生活。

菲律賓副總統羅貝多也到現場關心發放狀況，除了帶領大眾做祈禱、關心現場貧苦民眾，並慰問現場負責發放白米物資的慈濟志工辛勞。羅貝多在臉書發文肯定這樣的援助行動，也讚許慈濟基金會發揮了非營利組織的精神，她非常感謝。

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  • 菲民眾領取由農委會農糧署援助，慈濟基金會協助發放的白米，上面還印有「love from Taiwan」的標語。（慈濟基金會提供）

    菲民眾領取由農委會農糧署援助，慈濟基金會協助發放的白米，上面還印有「love from Taiwan」的標語。（慈濟基金會提供）

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