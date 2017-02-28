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嘉市明起週三停收垃圾 亂丟垃圾可開罰

2017-02-28  13:41

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕一例一休衝擊，嘉義市自明天（3月1日）起，垃圾週收5日，明天首日逢週三不收垃圾，環保局呼籲民眾配合垃圾車清運時間，明天勿將垃圾排出，以免污染環境；如任意棄置垃圾包，第一次違規予以勸導，第二次違規則逕行現場拍照存證，並依廢棄物清理法可處1200元以上6000元以下罰鍰，4月1日起違反該項規定者，將逕行告發處分。

環保局長張志誠說，嘉義市垃圾清運和資源回收將從明天起，由原本的每週6天，減少為週收5天，週三和週日停止收運垃圾，週一、二、四、五、六照常收運垃圾。資源回收部分，仍維持每週收運2日，每週一、四；二、五回收路線不變動，週三、六回收路線於明天起同步調整為每週一、四或二、五收運。

市長涂醒哲表示，這項調整政策呼應一例一休制度的精神，讓清潔隊員能多一點休息時間，達到排休正常化，以保障他們的勞動權益；另外，依據各縣市統計結果顯示，改成垃圾週收5日後，全市垃圾量一年將可減少約5％以上，亦可提高資源回收率。

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  • 嘉義市長涂醒哲（左二）表示，嘉義市自3月1日起，垃圾週收5日。（記者丁偉杰攝）

    嘉義市長涂醒哲（左二）表示，嘉義市自3月1日起，垃圾週收5日。（記者丁偉杰攝）

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