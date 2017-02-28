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吸150萬人次入園 屏東熱帶農業博覽會閉幕

為期38天的屏東熱帶農業博覽會，入園參觀人數突破150萬人次。（記者李立法攝）

2017-02-28  13:27

〔記者李立法／屏東報導〕為期38天的屏東熱帶農業博覽會今天閉幕，入園參觀人數突破150萬人次，超過去年的145萬人次，縣府估計為地方帶來超過1億元的觀光收入，縣長潘孟安感謝國人支持，相約明年見。

縣府農業處副處長鄭永裕表示，今年春節假期比去年短，參觀人數卻比去年多，除了免收門票的策略奏效外，也和園區增添不少新元素有關，加上從元月21日開園至閉幕，屏東天氣風和日曬，吸引大批中北部遊客湧入南台灣，使得熱博參觀人潮再創新高，帶給縣府團隊莫大鼓舞，明年將再接再勵，提供國人優質遊憩環境。

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  • 為期38天的屏東熱帶農業博覽會，入園參觀人數突破150萬人次。（記者李立法攝）

    為期38天的屏東熱帶農業博覽會，入園參觀人數突破150萬人次。（記者李立法攝）

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