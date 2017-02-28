醫訊》牙密醫充斥 民眾別為省荷包丟健康
2017-02-28 13:32
苗縣衛生局表示，民眾一定要選擇合格診所、醫生，不要為省一時荷包，忽視自己的健康。（記者許展溢翻攝）
［記者許展溢／苗栗報導］牙密醫案層出不窮，去年苗栗縣違反醫師法第28條遭移送偵辦有2人，苗栗縣政府衛生局指出，路上招牌常見「牙醫診所」、「鑲牙」、「齒模」、「牙體技術所」或只畫上一顆牙齒，但大多都是不合格牙醫師替民眾看診，呼籲民眾一定要找合格診所、醫師，才能確保就醫安全。
苗栗縣政府衛生局指出，無論是治療蛀牙、牙周病、拔牙、植牙及洗牙等，都屬醫療行為，醫師除要有合格牙醫師證書，及具有開業執照，看診時醫師也會配戴執業執照以供識別。
衛生局副局長楊文志說，有很多號稱製作假牙時，幫病患咬模、印模、試模、安裝，或是負責假牙製作的「齒模技術員」，製作義齒、牙冠、牙橋、嵌體、矯正裝置等，都比一般醫院來的便宜，但完全沒保障。
楊文志表示，假牙需由牙醫師、鑲牙生執行安裝，若是齒模技術員及牙體技術師（生），則須由牙醫師、鑲牙生陪同協助才可執行，提醒民眾不要為了省一時荷包，忽視自己的健康。
楊文志說，只要經查，未具醫師資格替患者治療牙病，已涉嫌違反醫師法第28條，可處6個月以上5年以下徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金。
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