綠博移師冬山 鄉長促蒸氣火車直開宜蘭
2017-02-28 13:11
［記者簡惠茹／宜蘭報導］2017綠色博覽會即將在4月1日登場，活動持續到5月14日，今年首度移師到冬山河生態綠舟舉辦，場地擴展到附近冬山火車站，車站瓜棚式的外觀、開放式的月台，被譽為全國最美車站，冬山鄉長謝燦輝表示，若能在綠博期間搭配蒸氣火車遊程，將能吸引遊客前來。代理縣長吳澤成與建設處都在積極跟台鐵協調中。
宜蘭綠色博覽會今年首度在冬山河生態綠舟舉辦，以綠色方舟為主題、生態綠舟為中心，串連附近社區，實踐友善大地的行動。由於生態綠舟位於冬山火車站旁，步行五分鐘即可抵達園區，加上這次活動範圍延伸到火車與附近老街，因此交通位置十分方便。
冬山鄉長謝燦輝建議，如果要減輕假日塞車，必須運用在地優越的交通條件，建議讓蒸氣火車直接從台北開到宜蘭，讓遊客搭乘，不但有號召力，又能減少塞車問題，兼具方便性與話題性，直接坐火車抵達園區，也不用再搭乘接駁車，減少接駁成本。
謝燦輝說，此外，現在停靠冬山火車站的班次也不夠多，希望能增加火車停靠班次，或者直接增開台北到冬山的直達列車，這樣才能有效吸引遊客搭火車來觀光，由於可及性提高，相信綠色博覽會人數也會因此增加不少。
建設處表示，蒸氣火車後面的確可以搭載車廂，搭乘兩至三百人左右，代理縣長吳澤成和建設處這邊持續在跟台鐵溝通中，希望能結合蒸氣火車與綠色博覽會，增加活動亮點，原本連假期間會增開的區間快車，綠博舉辦期間也會增加停靠冬山火車站，目前也在協調自強號、莒光號等對號列車增加停靠點，此外，也希望可以搭配優惠套票措施等等鼓勵民眾搭乘火車。
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