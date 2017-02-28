電線電纜地下化 竹市香山、南寮地區風災停電有解
2017-02-28 13:06
新竹市長林智堅爭取電線電纜地下化，今後香山、南寮地區風災停電有解。（記者蔡彰盛翻攝）
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市香山與南寮地區每逢颱風，電線杆和電纜易被強風吹倒損壞，造成家戶停電情形嚴重，經市長林智堅積極爭取，台電預計於香山和南寮地區進行電線電纜地下化，初步預計投入逾9千萬元，工程路段總長度6.49公里，106年度將針對延平路二段（南寮）、中華路5段及東南街部分巷道施作，107、108年度將進行延平路一段作業。
林智堅表示，香山與南寮地區因處沿海迎風面，加上新竹著名「九降風」，每逢颱風期間，電杆、電纜易被吹倒損壞，如去年梅姬颱風就造成香山區與南寮區不少電杆被吹倒，分別約有2萬戶停電。
為避免強風吹倒電桿，影響民生與工商業用電，市府向經濟部積極爭取將新竹市納入優先電線電纜地下化城市，經濟部防災型電桿地下化計畫規劃期程為106至108年度，台電公司目前初步預計投入逾9千萬元。
產發處表示，106年度防災型電桿地下化優先路段為南寮區延平路二段、中華路5段及東南街部分巷道，107年度為延平路一段（虎林街-浸水北街），108年度則是延平路一段（牛埔北路-經國路）。
產發處說，市府現已完成政策規劃階段，後續執行階段將配合中央政府政策，並依據本市路平專案、新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例等相關規定，配合後續推動事宜，提升電桿地下化工程執行效率。
「要給市民安全、安心的生活。」林智堅表示，希望透過電線電纜地下化，提供市民穩定的電力，即使遇到颱風也能安心生活。他強調，市府未來將與台電合作推動電線電纜地下化，確保穩定的民生與工商業用電。
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