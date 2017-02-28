連假收心操 郵稻荷蘭綠隧馬拉松228熱鬧開跑

「郵‧稻‧荷‧蘭」綠隧馬拉松上午在台灣蘭花生物科技園區鳴槍起跑，選手加上眷屬、加油團約萬人參與，笑稱是連假最佳收心操活動。（記者王涵平攝）

2017-02-28 12:43

〔記者王涵平／台南報導〕「郵‧稻‧荷‧蘭」綠隧馬拉松上午在台灣蘭花生物科技園區鳴槍起跑，選手加上眷屬、加油團約萬人參與，笑稱是連假最佳收心操活動。

凌晨五時許就有大批選手抵達蘭花生技園區報到，來自國內外地跑友4000多人報名，甚至前一天就有人在園區搭帳棚等候，現場熱鬧滾滾，起跑前就忙著打卡留念。

由新營郵政工會主辦的馬拉松今年進入第五年，理事長沈明祥說，去年增設42k全馬菁英組獲得好評，今年續辦，賽程分42K全馬菁英組、21K半馬挑戰組及6K休閒組。

清晨六時，沈明祥與新營郵局長吳信陵、台南市議會議長賴美惠、市議員李退之等人鳴槍起跑，路線繞經後壁良質米區、蘭花園區、白河賞蓮區、綠隧大道及木棉花道等多處知名景點，沿途欣賞鄉間田野風光，有些休閒組選手攜家帶眷悠閒漫步，行經知名景點不忘拍照打卡，邊跑邊玩。

路跑活動在「廉政及反詐騙」宣導摸彩及現場有獎徵答中畫下句點，現場有公益團體及地方名特產攤位，也免費提供米粉、米苔目及蔬食素粥等熱食，大家相約明年再見。