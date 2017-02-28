從生命的意義看228 周偉航：人怎可這麼自私？

今為228和平紀念日，許多民眾及知名人士為受難者獻上哀悼之意。（資料照，記者洪瑞琴攝）

2017-02-28 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕今天是228事件70週年，作家周偉航在臉書上撰文，從「生命的意義」分析「某些人對228的詮釋之所以引人憎惡的原因」。

周偉航在「特急件小周的人渣文本」臉書頁上PO文表示：「要把一個小孩子帶到大，是要投注多少的心力，很多人一想到這樣要鬧個幾年、十幾年，就不敢生了。當我們看到成年人的時候，很常會忽略一點，就是多數成年人以前也是家長或某些人費盡心力，投注許多關愛，才有辦法長大成人。雖然成人看起來可愛的不多，但他們也曾經可愛過。」

「從這個角度想來，每個生命都有其獨特的意義與價值。不論他出現在你面前的有限片段是如何，其生命的價值比多數事物都沉重得多。這也是為何我們會對因為意外或不義事件而損失的生命感到悲憤。但有時把人命換算成數字，就會忽略這一點了。你不會聯想到什麼公園附設溜滑梯，不會想到餵小孩吃飯的辛苦。就只是數字而已。」

周偉航指出，「這就是某些人對228的詮釋之所以引人憎惡的原因。就算是錯殺一人，也是大錯、大罪，何來比多比少，我們死得比你們多之別」，並且感嘆：「228並不是一個外於台灣的事件，許多人的家族命運受到這事件的強烈影響，而一群人拿著數據說這沒什麼，大時代難免，死很少了，轉身卻連一個沒人理的銅像都捨不得。你的價值觀是有多扭曲？人怎麼可以這麼自私？」

除此之外，周偉航也提到：「想想洪仲丘事件之所以震撼，就是因為常人都能察覺其中生命之重，與某些人的態度之輕。」文末，他寫道：「講人話其實不難，但如果不會講人話，你至少可以不講話。這樣還勉強像是個人。」