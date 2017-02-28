醫師送愛心！包場與低收戶童大啖火鍋
2017-02-28 12:25
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕寒冬中，白袍醫師送上愛心，與330名低收戶兒童圍爐，給大家滿滿的愛與祝福！
一群新竹地區的牙醫師在熱情志工的召集下，包下整個火鍋店，與330名低收入戶兒童共同圍爐，鼓勵大家認真讀書，並與他們分享來自社會各界的愛心暖流，讓這群難得有機會到餐廳大快朵頤的孩子們，吃在嘴裡更暖在心裡！
新竹連鎖的里昂哈佛國際牙科，出動多名牙醫師與助理，結合至愛服務協會、救國團新竹真善美聯誼會及領航員志願服務協會等志工團體，在新竹市政府社會處協助下，邀約低收入戶單親家庭，包場品嚐熱呼呼的火鍋，還為小朋友準備紅包及禮物，讓孩子們驚喜連連。
里昂哈佛國際牙科總裁楊至翃表示，有感於低收入單親家庭與經濟弱勢民眾非常辛苦，生活及教育都給他們許多壓力，因此診所醫師們決定拋磚引玉，讓社會各界給這些家庭更多實際關懷與協助。
活動在牙醫助理的熱情帶動下，有好玩好學知識堡、圍爐大餐、感恩慶生、醫學常識歡樂摸彩等，孩子們都玩得超開心。
至愛服務協會理事長吳秀琴說，每年冬天來到，志工夥伴們都會主動找資源，為弱勢孩子盡點綿薄之力，每年與弱勢孩童相約圍爐，志工們都很開心，今年里昂哈佛國際牙科醫師們熱情贊助，她更呼籲能有更多企業響應。
一名羅媽媽帶著兩個孩子報名，她說每年小孩子都很期待這個圍爐日子的到來，志工和她一家三口每年的相聚，陪伴她們一起成長，讓她們深深感受到新竹這個地方充滿了愛，讓全家都很感激、感恩。
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