機場捷運通車倒數計時 27日試乘人次爆量17萬

桃園市長鄭文燦到機捷A8站視察228連假疏運及商場營運狀況。（記者鄭淑婷攝）

2017-02-28 12:23

［記者鄭淑婷／桃園報導］228連假機場捷運試乘熱絡，桃園市長鄭文燦、桃捷公司董事長劉坤億，今天早上到A8長庚醫院站視察假期疏運與商場營運狀況，試乘民眾普遍給予正面評價，也有試乘民眾反映人潮太多，車廂內部空氣有點悶，桃捷表示，228連假試乘民眾增加，光是27日一天就出現17萬人次，已加開班次因應，與A8站共構的百貨公司，當天的人潮亦達到近3萬人次。

市長鄭文燦在視察後表示，機場捷運到目前為止有110萬人次試乘，昨天爆天量達17萬人次，很多出、回國旅客都選擇機捷，也有許多人搭車到桃園1日遊或到購物中心購物，機捷的效益已經慢慢看到了，營運量與員工的熟練度大幅提高，希望3月2日正式通車能夠順利，讓國際機場交通更方便，也讓北北桃生活圈連結地更緊密。

至於試營運期間發現的缺點，例如站體雨潑、滴水等問題，鄭文燦表示，已請高鐵局務必在最短期間內改善，機捷興建了12年，有些設備確實需要更新改善，履勘小組發現須在營運後改善的事項，希望高鐵局能按照規定改善。