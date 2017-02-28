台中與日本下呂溫泉締結姐妹湯 韓見證跨國行銷

2017-02-28 12:18

〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局長陳盛山日前率台中市溫泉觀光協會理事長羅進洲等一行人，前往日本岐埠縣參訪，並與當地的下呂溫泉觀光協會會長瀧康洋等簽約，締結姐妹湯，今年下半年並可望進一步與韓國儒城溫泉締結姐妹湯，三方連結一起行銷溫泉，完成台日韓跨國合作行銷溫泉的創舉。

由中彰苗投雲嘉嘉所組成的中台灣觀光推動委員會，去年3月與日本「昇龍道」簽訂「觀光友好交流備忘錄」，希望藉此推動兩地觀光旅遊密切交流。昇龍道包括日本中部北陸地區的富山、石川、長野、福井、岐阜、滋賀、愛知、靜岡等9個縣。其中，岐阜縣的下呂溫泉，並與草津及有馬溫泉並列日本三大名湯。

陳盛山為推動中台灣觀光，在下呂溫泉觀光協會榮譽會長瀧多賀男的鼎力協助下，終於進一步促成台中市溫泉觀光協會與下呂溫泉觀光協會簽約締結姐妹湯。

這項簽約儀式於2月22日在日本下呂溫泉的水明館舉行，由羅進洲與瀧康洋代表簽約，日本國土交通省中部運輸局觀光部長澤田孝秋、下呂市副市長村山靜等日本官方人員，及台灣代表團包括陳盛山、台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌、台中市觀光旅館商業同業公會理事長廖國宏、台中市好禮協會理事長吳炎山等皆到場見證，並獲得日本許多媒體關注報導。

由於下呂溫泉與韓國中部的儒城溫泉於20年前即締結姐妹湯，這次簽約儀式，韓國儒城觀光振興協議會會長李在夏等8名代表也到場觀禮，日台韓三方並有意進一步簽約締結姐妹湯。

瀧康洋表示，台日締結姐妹湯，韓國見證，意義重大，這次是台中谷關溫泉與韓國儒城溫泉首次交流，台日韓三國溫泉及料理等各方面皆不同，希望未來三方也能締結合作，促成亞洲三名泉的跨國合作行銷；羅進洲表示，簽約合作象徵啟動未來三方溫泉的共同成長，透過民間團體交流，對溫泉區行銷更有利。

陳盛山除在會中透過簡報，大力行銷台中市及谷關、東勢、大坑、大肚溫泉，並特別感謝瀧多賀男及瀧康洋促成3個名湯聚集在一起，共同創造亞洲城市交流行銷的新紀錄。