慈濟宮慶祝文昌帝君誕辰 江啟臣送「三不」
2017-02-28 11:47
〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原慈濟宮慶祝文昌帝君誕辰，今天舉辦考生祈福三獻禮慶典，由豐原區高中、國中校長擔任主祭官，吸引數百名考生及家長到場，恭讀文昌帝君陰騺文及祈禱疏文，並敬拜蔥、芹菜、包子、粽子等祭品，以祈求考生金榜題名；立委江啟臣則以三不政策勉勵考生，即「不抱佛腳、不緊張、不大意」。
豐原慈濟宮慶祝文昌帝君誕辰，舉辦考生祈福三獻禮儀式，由考生代表恭讀文昌帝君陰騭文及祈禱文，希望學生效法文昌帝君精神「諸惡莫作、眾善奉行」，提升心靈品質、淨化與端正人心，精進學業，智慧圓融，促進社會祥和。
慈濟宮主委鄭文鑫代表點燭後，即由現場高中及國中校長等擔任主祭官，獻上蔥、芹菜、包子、粽子等祭品，以祝福考生勤勞、聰明、包中，考生隨後並鑽轎腳及鳴鐘祈福，廟方則贈送文昌筆、祈福金卡、媽祖賜福平安水等，祈求考生考試順利、金榜題名。
不少家長陪同孩子一起到場祈福，有人是要考大學、高中或私中，也有人希望孩子每次考試都順利，市議員陳清龍也到場，立委江啟臣則跟著鑽轎腳，他笑稱祈求兒女考試都順利。
江啟臣表示，人生一路都在考試，選舉也是一種考試，並以三不政策勉勵在場考生，即不抱佛腳、不緊張、不大意，強調拜拜祈福只是求心安穩定，考試只是一個過程，也沒有一考定終生那麼嚴重，希望考生以平常心準備，盡力而為；豐原高中校長匡格非也以「信心、恆心、細心」，勉勵及祝福考生金榜題名。
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