這裡也瘋媽祖！ 媽祖遊湖遶境祈雨

這裡也瘋媽祖！石門水庫剩半座，媽祖今坐遊艇遊湖遶境祈雨。（記者李容萍攝）

2017-02-28 11:39

〔記者李容萍／桃園報導〕在石門水庫經營遊艇以及捕魚的漁民，今天（農曆2月3日）依例出動46艘的遊艇和舢舨在水庫請媽祖遊湖遶境，除祈求捕漁豐收及出入平安，由於石門水庫供水區明天將實施第一階段限水，也希望藉由恭迎媽祖遶境，盼老天幫忙能在水庫集水區多下點雨，解決缺水窘況。

今天上午7點30分，參與的遊艇業者和漁民齊聚阿姆坪碼頭，在恭迎媽祖、土地公至主船的遊艇內，並出發在水庫遊湖遶境，並至石門水庫環翠樓大壩區供當地漁民及民眾膜拜後，即會返回出發地點的阿姆坪碼頭，整個行程約3個多小時，包括市府觀光旅遊局局長楊勝評、北區水資源局副局長邱忠川、市議員李柏坊、楊朝偉等人也參與碼頭的祈福儀式。

也是漁民的遊艇業者徐盛達表示，這項在桃園市唯一的媽祖神像乘坐遊艇遊湖遶境石門水庫的儀式，迄今已超過30年，是桃園市極為特殊的慶祝媽祖誕辰儀式，農曆3月是石門水庫的觀光熱潮，漁獲量也較易捕撈，加上目前石門水庫的水位不高，上午遶境除祈求漁民捕撈豐收和平安，也希望老天幫忙能在石門水庫上游集水區多降下大雨，使水庫水位早日回升，讓水庫早日恢復湖光水面的美景。

這裡也瘋媽祖！石門水庫剩半座，媽祖今坐遊艇遊湖遶境祈雨。（記者李容萍攝）

這裡也瘋媽祖！石門水庫剩半座，媽祖今坐遊艇遊湖遶境祈雨。（記者李容萍攝）

這裡也瘋媽祖！石門水庫剩半座，媽祖今坐遊艇遊湖遶境祈雨。（記者李容萍攝）