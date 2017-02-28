說謊？ 路易莎咖啡專屬的味全奶曝光

路易莎咖啡與味全鮮奶合作，並且將包裝全部更換為訂製版。（圖擷自網友Kris Sun臉書頁）

2017-02-28 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕知名連鎖咖啡業路易莎咖啡宣布終止與味全的合作計畫，希望挽留消費者，不過，昨日卻有網友將疑似路易莎咖啡店內使用的鮮奶PO上網。鮮奶盒的外觀印上路易莎咖啡的LOGO，卻不見鮮奶商名稱，原來，這就是路易莎咖啡向味全訂製的專屬鮮奶。

網友Kris Sun將照片貼在臉書上並PO文表示，「完全不意外呀！嘴巴說不要，身體倒是很誠實呀！路易莎小朋友，說好的『光泉』咧？」並且指出，「這應是路易莎店內在使用的」。此PO文讓一位在頭份的路易莎加盟主跳出來氣得留言詢問，「可以告訴我這是在哪一家店拍的嗎？林北要去拆他的招牌！就說不能用了還給我用。」

PTT上的網友們則表示，「騙人、資訊揭露不實就是不對」、「以為台灣人都是白痴」、「騙人更過分」、「拒喝了，以後不用再向我報備」、「偷偷摸摸笑死人」、「約簽下去要毀約要花錢的」、「不是壞事何用遮遮掩掩」。

由於包裝「改頭換面」，消費者若不仔細看瓶身字樣，恐難以得知鮮奶品牌。（圖擷自網友Kris Sun臉書頁）