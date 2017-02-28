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竹縣峨眉柑橘路跑 3千多人賽後領年柑禮盒

新竹縣峨眉鄉今天上午舉辦的柑橘路跑活動，吸引3000多人參加。（記者蔡孟尚攝）

2017-02-28  11:28

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣峨眉鄉今天上午舉辦柑橘路跑活動，3000多名跑者沿著峨眉湖環湖步道邊跑邊欣賞湖光山色和橘園風光，完賽後還領到年柑禮盒，運動後吃水果，為228連假劃下1個健康的句點。

路跑活動在上午6點50分由新竹縣長邱鏡淳、峨眉鄉長江寧增等地方人士鳴槍後起跑，大批跑者加速往前衝的場面十分壯觀；邱鏡淳說，柑橘路跑的路線規劃經過富興老街、省道台3線和鄉道竹43線、竹49線，沿途不但自然景觀漂亮，還有知名的宗教地標、青銅彌勒大佛，吸引不少跑者邊跑邊拿手機紀錄所見風光。

江寧增說，在柑橘的盛產期舉辦這項路跑活動，除了贈送完賽跑者每人1盒5台斤重的年柑禮盒外，還在終點安排有農特產品市集，讓參賽者和陪同民眾品嚐採購當地生產的新鮮蔬果和東方美人茶等特產，場面相當熱鬧。

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  • 新竹縣峨眉鄉今天上午舉辦的柑橘路跑活動，吸引3000多人參加。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣峨眉鄉今天上午舉辦的柑橘路跑活動，吸引3000多人參加。（記者蔡孟尚攝）

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