竹縣峨眉柑橘路跑 3千多人賽後領年柑禮盒
2017-02-28 11:28
新竹縣峨眉鄉今天上午舉辦的柑橘路跑活動，吸引3000多人參加。（記者蔡孟尚攝）
〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣峨眉鄉今天上午舉辦柑橘路跑活動，3000多名跑者沿著峨眉湖環湖步道邊跑邊欣賞湖光山色和橘園風光，完賽後還領到年柑禮盒，運動後吃水果，為228連假劃下1個健康的句點。
路跑活動在上午6點50分由新竹縣長邱鏡淳、峨眉鄉長江寧增等地方人士鳴槍後起跑，大批跑者加速往前衝的場面十分壯觀；邱鏡淳說，柑橘路跑的路線規劃經過富興老街、省道台3線和鄉道竹43線、竹49線，沿途不但自然景觀漂亮，還有知名的宗教地標、青銅彌勒大佛，吸引不少跑者邊跑邊拿手機紀錄所見風光。
江寧增說，在柑橘的盛產期舉辦這項路跑活動，除了贈送完賽跑者每人1盒5台斤重的年柑禮盒外，還在終點安排有農特產品市集，讓參賽者和陪同民眾品嚐採購當地生產的新鮮蔬果和東方美人茶等特產，場面相當熱鬧。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 奧客插隊吃小籠包 鼎泰豐這樣處理他...
- 冷颼颼讓女兒穿吊嘎... 這名媽媽被找到了！
- 冷空氣誘發過敏 連假咳嗽患者大增
- 樹德科大開春大戲 《麥可傑克森-Is This It?》3/17登場
- 我們1家都是國標舞金牌選手
網友回應
熱門新聞
- 「機槍掃射無辜」 90歲老警備隊長憶228當年
- 休傑克曼自拍吃臭豆腐 背後竟傳來「衝三小！」
- 損壞、隱匿228史料 將研擬立法處5年以下徒刑
- NBA》魔獸暴力掛框被趕出場 竟對女球迷做這件事（影音）
- 冷面殺手自學 變身直播達人
- 雪莉喝酒翻白眼捲曲手指 挨轟貶低身障人士
- 中華電信進軍MWC 服務無障礙
- 輔大蔣介石銅像遭破壞 警法辦4人校方暫不提告
- SBL「數據王」 全遭洋將攻佔
- 日職》陽岱鋼大復活！ 狂轟4發全壘打（影音）
- 支持台灣自治 美前駐聯大使：川普應重談一中
- 228歷史傷痛 音樂彌平鴻溝
- 僑委會擬定計畫 助僑界紀念二二八
- 海軍敦睦艦艇抵安平港 持身分證件才能登艦參觀
- 上班一族2月徵文─一例一休好或壞
- 高雄水果進軍中東 搶1千6百萬訂單
- 法律白話文》記憶中曾被愛的味道 氣味也能成為商標？
- 吉隆坡女網賽 張凱貞雙打失利
- 宜縣用「一半」追思228 盼找回全部的正義
- 蔡英文、林義雄出席228追思禮拜 場外4民眾抗議
- 《奧斯卡最佳男女配角》馬赫夏拉首奪金穆斯林 薇歐拉飆淚
- 基隆爆民眾拉蔣像
- 《奧斯卡》32歲達米恩 史上最年輕奧斯卡導演
- 吉普車強渡多納濁口溪 險滅頂
- 筌聖老家食品涉軟禁移工 民眾發起抵制
- 等紅燈變違停 男打官司撤銷300元罰單
- 鄭進一自詡歌壇排第4 只輸給這3人
- 火鍋女王開店15年 驚傳無預警收攤
- 詩與樂相遇 徐志摩的昇華之夜
- 共和黨「網內互打」？小布希：媒體是民主不可或缺
- 購書補助沒影 苗栗圖書館嘆難推閱讀
- 葉博文：柯對歷史認知不足
- 美猶太社區遭威脅 恐反猶太主義重現
- 台日對抗賽》陽耀勳「第1棒」 要打給老朋友看
- 南韓薩德用地解決 中國跳腳
- 受難者家屬：透過教育認識228
- 真的樂透得主豪灑小費 賴銘偉這招逼退奧客
- 94年來頭一遭 來義二峰圳停水了
- 青峰發聲慰粉絲 打臉假帳號
- NBA》主控羅利因傷缺陣4至6週 暴龍戰力影響大
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：竹縣峨眉柑橘路跑 3千多人賽後領年柑禮盒
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分