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奇觀！沒錢買車位？ 2台賓士竟「共享」...

2017-02-28  12:59

〔即時新聞／綜合報導〕好扯！1名網友日前於某停車場，看見兩台賓士「共享」停車位的奇景，讓他忍不住拍下PO網分享，這張照片也被轉載至臉書《爆料公社》，社友見照驚呼，「這兩台車到底有多相愛」、「到底怎麼出來的」。

從照片可見，兩台車不僅共用停車位、擠近黏在一起，左邊灰色賓士還「撈過界」，擠壓到一旁黑色轎車的停放空間；右邊白色那台，則幾乎要擦到牆壁，網友質疑，這樣要怎麼出來、「要怎麼開車門進去」；也有人認為，「最左邊那台黑的最衰小」；還有人笑稱，「應該是最近天氣冷颼颼，它們要相互取暖」。

部分網友大酸，「互相摩擦後的費用不便宜啊」；少數網友則大讚，「這技巧不好還停不了呢」、「塞好塞滿」；也有人猜測，「兩台車同一個主人，但他只買一個車位，所以各停一半」；另有人調侃，「之所以有錢都是這樣節儉下來的」、「雖然老師說『相親相愛是美德』，但也太誇張了吧！」

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  • 有網友在停車場驚見兩台賓士車「共享」車位，忍不住拍下PO網，引起網友熱烈討論。（圖擷取自《爆料公社》）

    有網友在停車場驚見兩台賓士車「共享」車位，忍不住拍下PO網，引起網友熱烈討論。（圖擷取自《爆料公社》）

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相關關鍵字： 停車位 停車格 共享 取暖 爆料公社 賓士
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