「藍莓優格有藍莓...」 奧客退貨理由超級瞎！
2017-02-28 11:35
〔即時新聞／綜合報導〕退貨理由百百種，你聽過最瞎的理由是...？
一名網友在社群網站《DCARD》發文，聽到一位客人買了一個藍莓優格，幾分鐘後，對方回來和店員表明要退貨，詢問原因，竟然回說「你們裡面有藍莓！」「而且你們優格酸酸的！」這讓員工無言以對、懶得解釋。
發文網友也酸說「希望以後不會有木瓜牛奶有木瓜味，而且甜甜的！咖哩飯有咖哩，而且辣辣的！拿鐵咖啡有牛奶，而且苦苦的！」
其他網友見狀後，則酸說「回他 你的腦袋空空的」、「冰淇淋怎麼冰冰的」、「可以回他你的腦袋有點軟，還有豆腐味」。
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