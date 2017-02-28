台灣記者赴戰地採訪 碰到IS攻擊…

伊拉克幾乎天天都在戰爭。（法新社）

2017-02-28 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克幾乎天天都在打仗，人民處在水深火熱之中，媒體派出記者前往採訪，沒想到卻碰到IS化武攻擊，在影片中還可以聽到爆炸聲，簡直是用生命在採訪，消息曝光後也讓網友們在PTT上熱烈討論。

三立節目《消失的國界》上個月派出記者彭光偉、張峻德和張哲儒進入到摩蘇爾戰地採訪，彭光偉透露，他們跟隨伊拉克部隊，當時伊拉克狙擊手開槍攻擊，疑似巨大槍響暴露伊拉克軍的位置，讓ISIS抓到機會反擊，面對化武攻擊，軍隊的裝備不足，沒有防毒面罩，只好先用沾濕的毛巾摀住口鼻。影片中可以聽到到處都有爆炸聲，現場相當驚險。

採訪過程很危險，三人也有討論過，萬一真的不幸被IS抓走，得先自我了斷，就怕成為下一個被IS公開斬首的外國記者。消息曝光後被網友推爆，認為他們相當勇敢，網友留言：「推認真讓台灣人看到戰爭國家的現況」、「真正的記者」、「難得推記者」、「厲害的節目」、「真的勇敢，注意安全」、「台灣終於有真的記者了」。