連假最後一天空氣差 西半部及離島幾淪紅黃警戒

今早，西半部與離島地區空氣品質普遍不佳。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

2017-02-28 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕今（28日）是228連假的最後一天，許多民眾都把握連假最後時光出遊，但民眾出遊須注意，目前台灣西半部、東北部以及外島地區的空氣品質普遍不佳，彰化以南與金馬甚至達對所有族群健康有影響的「不良紅」等級。

根據行政院環境保護署的空氣品質監測網顯示，今天上午9點，中南部多數地區空氣品質不良，包含彰化的線西，雲林的崙背、麥寮、台西，台南的新營、台南，高雄的橋頭、仁武、鳳山、楠梓、左營、前金、復興、小港，屏東的屏東、新埤以及離島金門、馬祖等18個測站，空氣品質指標（AQI）已經達到所有族群不健康的「不良紅」等級，包含嘉義在內的中南部其他測站也都是「警戒橘」等級。

另外雙北、桃園、新竹、苗栗、台南、宜蘭、澎湖也多個測站也已達到敏感族群需注意的「警戒橘」等級；鄭明典在臉書表示，目前全台空氣品質不佳的原因為「境外移入」加上「本地汙染」所致。

環保署提醒，「警戒橘」燈號出現，代表敏感族群應減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩，氣喘患者也需增加吸入劑使用頻率；而「不良紅」燈號發生地區，所有民眾皆須注意健康風險，敏感族群包括有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人更應留在室內。