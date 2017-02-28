一看就知一家人... 5男童出帳篷全慘摔「仆街」

中間那名小男生，疑似為了要「合群」一點所以「假摔」。（圖擷取自《爆料公社》）

2017-02-28 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕怎麼那麼好笑！1名網友在臉書分享外國影片，5名小男生依序跑出帳篷，不料，前4人跨越門檻時一定都會絆倒，有了兄弟們的「前車之鑑」，第5名小男生因而產生警覺，及時煞車，防止摔得狗吃屎。沒想到，他疑似覺得不摔就「不合群」，於是也來個「假摔」，順勢加入「仆街」小隊，網友大笑，「一看就知道是一家人了」。

網友笑稱，「有數幾個人摔倒跟假摔的請舉手」，釣出一票網友紛紛喊右，也有眼尖網友分析，「應該只有最後一個假摔，其他蠻自然摔的」，還有網友調侃，挺「公平」的，5人都摔，無一倖免；部分網友表示「太好笑了」、「太可愛了」；少數網友則憂心地說，「走路要看路啊」；這部爆笑影片，讓人忍不住多點擊幾遍，一不留意就「讓他們每個人摔了十幾次」。

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