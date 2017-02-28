極地冷氣團報到 吳德榮：乾冷且白天回溫快

前氣象局預報中心主任吳德榮指出，這波冷氣團的特性將會是乾冷，且較冷的時間僅限於在夜間及清晨，白天大多晴朗穩定且氣溫很快回升。（圖截自氣象局）

2017-02-28 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局指出，明天（3月1日）起大陸冷氣團南下，各地氣溫將普遍下滑。前氣象局預報中心主任吳德榮在網路撰文指出，這波冷氣團的特性將會是乾冷，且較冷的時間僅限於在夜間及清晨，白天大多晴朗穩定且氣溫很快回升。

吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，明晚（1日）「極地大陸冷氣團」前緣抵達，氣溫又開始下降，週四至五（2、3日）「極地大陸冷氣團」南下，但其秉性「乾冷」，與「濕冷」的狀況完全不同，夜間輻射冷卻作用很強，將使夜間氣溫降得比較低。

尤其2日晚上、3日清晨，中部以北空曠地區更可能降至10、11度左右，雖然它也可能被列為「強烈大陸冷氣團」，但冷的程度差太多，因為這波冷空氣僅持續2天，且較冷的時間僅限於在夜間及清晨，白天大多晴朗穩定，氣溫很快回升且感覺較為舒適。

貼文還說到，4、5日冷空氣迅速減弱，天氣大幅回暖，但日夜溫差較大。直到下週一、二（6、7日）鋒面及東北季風影響，北部、東半部才轉有雨、氣溫下降。