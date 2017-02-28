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冷颼颼讓女兒穿吊嘎... 這名媽媽被找到了！

小女孩只穿著單薄的無袖連身裙。（圖取自爆料公社臉書）

2017-02-28  07:08

〔即時新聞／綜合報導〕最近冷氣團來襲，各地天氣冷颼颼，但有網友拍到一名媽媽騎著車，自己穿著羽絨外套，卻讓女兒穿單薄的「吊嘎」，引起網友討論，有網友痛批這名媽媽根本是虐童，但有網友認為很可能是小孩不穿，家長才會讓小孩冷一次，結果昨天社工真的找到這名媽媽，真的是因為女兒不穿外套，她又急著出門才會讓女兒只穿一件小洋裝就出門。

邱姓網友前天將影片PO上《爆料公社》並寫道：「這種天氣你讓一個小女孩穿著吊嘎啊坐在機車後面！自己穿著羽絨外套，機車踏墊上蹲著一個男生，也穿著羽絨外套。」引起許多網友爭論，有一派認為這種家長太扯，但另一派網友認為「會不會是小女孩固執不穿索性讓她冷一次？」「也許是小孩自己不要穿外套的，我家妹妹就會這樣很魯不要穿外套」。

《蘋果日報》報導，中市家庭暴力及性侵害防治中心組長黃瑞杉透露，社工在警方的協助下找到這名母親，不過她跟社工說，女兒不願穿外套，她趕著出門才讓女兒穿一件小洋裝出門。社工也特地與女童接觸，沒有發現她有任何異狀，認為這名媽媽沒有虐童的嫌疑。

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