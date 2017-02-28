冷氣團明天報到！北台灣週末低溫下探10度

氣象局指出，明天起大陸冷氣團南下，各地氣溫將普遍下滑，到了4日清晨，中部以北及宜蘭低溫可下探到11、12度。（資料照，記者劉信德攝）

2017-02-28 06:41

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（28日）各地低溫介於13至18度之間，白天高溫則普遍回升到20度以上，但明天起大陸冷氣團南下，各地氣溫將普遍下滑，到了3月4日（週六）清晨，中部以北及宜蘭低溫可下探到11、12度。

氣象局表示，今天清晨台南以北及宜蘭、花蓮低溫約13至15度，台東及高雄低溫約17、18度，由於冷氣團逐漸減弱，北台灣及宜蘭、花蓮白天高溫可回升到18至21度，中部地區及台東高溫約23、24度，南台灣高溫可達26、27度。降雨方面，北部、台東及中南部山區可能有短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

週三（3月1日）下半天起另一波大陸冷氣團南下，深夜到週四（2日）清晨北部及東北部氣溫又會再度下降，其他地區週四晚上也開始降溫，此波冷氣團預計將影響到週六（4日）清晨，各地早晚氣溫偏低，中部以北及宜蘭低溫11、12度，空曠地區10度左右，其他地區低溫也僅14至16度。

空氣品質部分，今天南部、金門及馬祖地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 18 15 ~ 24 15 ~ 24 15 ~ 21

國際都市氣象：

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今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線為低至中量級。（取自氣象局網站）