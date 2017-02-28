奧客插隊吃小籠包 鼎泰豐這樣處理他...
2017-02-28 07:40
〔即時新聞／綜合報導〕到餐廳排隊用餐卻遇到奧客插隊，往往讓人掃興，有網友就在名店鼎泰豐遇到類似的情況，沒想到餐廳對此的做法，讓她相當讚許。
網友在臉書「爆怨公社」發文說，假日到鼎泰豐用餐，當時的人潮很多，沒想到一名老先生沒領號碼牌、不寫點餐單，直接闖入鼎泰豐餐廳內坐下，現場服務人員勸說無效，連百貨樓管跟鼎泰豐的主管都來了，老先生還是堅持不離開，當下自己好想過去罵他。
原PO表示，包括鼎泰豐的服務人員、小主管、百貨樓管及鼎泰豐主管，輪番勸說無效，於是談妥請老先生20分鐘內用餐完畢並且離開，而鼎泰豐也火速上餐，讓老先吃完就離開。當時看得出服務人員也很錯愕，但對於他們未引起大騷動的處理方式，感到佩服。
底下許多網友則紛紛留言：「想吵有糖吃，看來他找對地方了」「對他太好了，直接保全拉出去才對吧！」「倚老賣老真的有時令人很感冒！」也有網友憂心：「一旦開先例，後面的奧客將會有如黃河一般的湧現！」
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