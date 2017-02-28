氣溫再回升 北部涼爽南部溫暖

2017-02-28 05:52

〔中央社〕今天是228連假最後一天，中央氣象局指出，除了東北部迎風面及中南部山區零星飄雨，各地為多雲到晴，氣溫繼續回升，北台灣高溫攝氏18到21度，南台灣可達26、27度。

氣象局表示，大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，北灣涼爽，中部地區及台東白天氣溫舒適，南台灣更加溫暖，但清晨夜晚溫度回升幅度小，氣溫仍較低，民眾早出晚歸要添衣，注意保暖。

由於水氣減少，各地區大致為多雲到晴的天氣，不過，迎風面天氣仍不穩定，尤其宜花地區有些短暫雨，北部、台東地區及中南部山區也有局部短暫雨。

在空氣品質預報方面，南部、金門及馬祖地區空氣品質指標為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5），詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。