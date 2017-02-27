高雄水果進軍中東 3年訂單成長將近3倍

2017-02-27 23:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄水果今年三度叩關中東波灣國際食品展，主打Global GAP認證的番石榴等，可望拿下1600萬元訂單，逐年成長將近3倍，連敘利亞也洽談合作，有意進口高雄水果，提升國際競爭力。

市府農業局自104年進軍中東波灣食品展，首開先例將台灣水果打入杜拜、巴林等市場，包括番石榴、蜜棗等水果，銷往杜拜果菜批發市場、巴林王國的阿拉伯超市，深受在地消費者喜愛，打響「高雄首選」知名度。

農業局今年3度叩關波灣食品展，主打番石榴、蜜棗、紅龍果及水果醋等農產品，雖然高雄水果連續2年遭颱風侵襲，造成出口貨量減少，仍深受在地消費者喜愛，連巴林AI Jazira超市業者也到攤位打招呼，洽談明年增加蜜棗出貨量。

值得一提的是，杜拜雖有從埃及、泰國、越南進口的番石榴，但甜度、脆度均不及台灣，深受蕭斐者青睞；紅龍果近1公斤碩大的果形、鮮豔的紅色果肉，也讓國外買主相當驚訝，一度以為是添加人工色素，經農業局解釋是果實的花青素後，消費者大感驚奇，甚至想帶種子回去種。

水果以蜜棗最受歡迎，被當地稱為「台灣青蘋果」，甜度高又大顆多汁，有別於傳統的印度棗，在當地相當罕見；這次新產品水果精靈果醋是高雄物產館推出新品，以100%釀造醋為基底，加上100%純天然水果濃縮汁調和而成，果汁含量高達25%，不添加人工色素及防腐劑，主打健康養生市場，受到女性及年輕穆斯林人士的喜愛。