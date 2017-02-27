逛夜市捕獲野生「金鋼狼」帥到連男網友都淪陷

休傑克曼今晚在101水舞廣場替新戲宣傳完之後，便到饒河夜市體驗台灣小吃文化，造成現場轟動。（圖擷自爆料公社）

2017-02-27 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕國際巨星「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Michael Jackman），為新戲金鋼狼系列電影最終章《羅根》（LOGAN）來台宣傳，今晚現身台北101水舞廣場，開口用中文跟大家打招呼讓影迷激動不已。

休傑克曼上次訪台已經是11年前的事情，他此次到訪後大方讚美台灣人依舊熱情，食物更是棒極了！然而休傑克曼熱愛台灣食物真的不是空稱讚而已，還真的到饒河夜市逛小吃攤，體驗台灣道地的夜市文化，大批民眾發現身邊老外居然就是大名鼎鼎的休傑克曼時，當場驚呆，一名網友拍照後上傳《爆料公社》，直呼：「逛饒河巧遇休傑克曼也太浮誇！」

不少網友紛紛留言：「太幸運了吧」、「帥到我都高潮了」、「狼叔要吃臭豆腐你敢嘴？」、「靠北，早知道去松山」、「也太爽了吧，帥慘」、「酷！！！」、「想看他噴叉子插鹽酥雞」