逛夜市捕獲野生「金鋼狼」帥到連男網友都淪陷
2017-02-27 22:24
休傑克曼今晚在101水舞廣場替新戲宣傳完之後，便到饒河夜市體驗台灣小吃文化，造成現場轟動。（圖擷自爆料公社）
〔即時新聞／綜合報導〕國際巨星「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Michael Jackman），為新戲金鋼狼系列電影最終章《羅根》（LOGAN）來台宣傳，今晚現身台北101水舞廣場，開口用中文跟大家打招呼讓影迷激動不已。
休傑克曼上次訪台已經是11年前的事情，他此次到訪後大方讚美台灣人依舊熱情，食物更是棒極了！然而休傑克曼熱愛台灣食物真的不是空稱讚而已，還真的到饒河夜市逛小吃攤，體驗台灣道地的夜市文化，大批民眾發現身邊老外居然就是大名鼎鼎的休傑克曼時，當場驚呆，一名網友拍照後上傳《爆料公社》，直呼：「逛饒河巧遇休傑克曼也太浮誇！」
不少網友紛紛留言：「太幸運了吧」、「帥到我都高潮了」、「狼叔要吃臭豆腐你敢嘴？」、「靠北，早知道去松山」、「也太爽了吧，帥慘」、「酷！！！」、「想看他噴叉子插鹽酥雞」
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 外資續撤 中媒憂千萬工作不保
- 野生休傑克曼出沒！ 饒河夜市捕獲金鋼狼
- 打工族當心！送飲料出車禍算「業務」過失傷害
- 川普明國會演說 美股不安
- 台將「大」展身手 張進德開轟
- 王心凌難甩小三罵名 事業一度重挫
- 春耕頭洗一半 新屋農連署陳情
- 自由廣場》〈澄社評論〉一例一休惹的禍
- 威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出2注！
- 阮經天E奶新歡被爆整型 網路瘋傳換臉舊照
- 辛龍翻盤沒中獎 1.2億攏係假
- 轉彎死亡車禍 苗栗工務段拒勘
- 北中南場館同打拚 朱宗慶：期待3羊領頭
- 尋東海花園回憶 楊逵影像資料徵集
- 〈愛的考驗〉要是轉角出現 更棒的男人
- 妻疑他外遇嗆「斷根」 扶輪社長5年不敢回家
- 國小資優鑑定 三月二、三日報名
- 年捐200萬元助弱 黃添榮22年不輟
- 陳澄波夫妻銅雕 嘉市立博物館重聚
- 奧斯卡又搞烏龍 致敬已故造型師卻誤植活人照片
- 〈戀愛翹翹板〉感覺女友像討債鬼 不斷付出愛已疲乏
- GUCCI推7710元團扇 被酸看偶像演唱會用
- 國民黨魁選舉》319案 詹啟賢最快週三赴國民黨說明
- 林初埤木棉道 賞花湧人潮
- BY2撞臉清單加1 李毓芬Get！
- 櫻木花道跑馬 4700位選手湧進新社
- 吳敦義極力捧馬 馬英九冷回不多談
- 薩爾瓦多替代役 用台灣味征服友邦心
- 紐奧良嘉年華 小貨卡撞人群28傷
- 夫妻登山迷航 宜蘭消防局搶救平安送下山
- 李妍憬試鏡《李宗瑞》 怕演到朋友
- 地下道換LED燈 騎士：暗到看攏無
- 反制中國火箭軍 我飛彈軍3月成軍
- 胡歌暫別演藝圈 林依晨驚喜現身歡送
- 〈東強西弱 北盛南衰〉商圈「大帶小」 翻轉拚人潮
- 企業家返鄉購地 打造社區公園
- 泰國老虎廟涉動物虐待遭停業 竟改名捲土重來
- 攔截中國軍機 日機2架增為4 架
- 男改槍寄賣 左腿刺青露餡
- 本田LPGA泰國高球賽／賽史最低桿 梁熙英破紀錄金讚
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：逛夜市捕獲野生「金鋼狼」帥到連男網友都淪陷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分