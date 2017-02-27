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機捷夜間開放首日 運量逾15萬人次

機場捷運倒數2天免費試乘，營運時間延長為上午7點到晚上9點，，A1台北車站27日湧入爆量試乘旅客，大排長龍的人潮讓小朋友不禁引頸期盼趕快試乘。（記者廖振輝攝）

2017-02-27  21:25

〔記者陳昀／桃園報導〕機場捷運今天開始延長營運時間到晚上9點，桃園大眾捷運公司晚間表示，統計至晚上6點為止，今天的全線運量已達15萬人次，機捷A1台北站也有3萬5千人次，都是試營運以來最高峰，自2月2日試營運以來，總運量已達110萬人次。

桃捷公司指出，A9林口站因緊鄰三井outlet、A18高鐵桃園站旁也有華泰名品城，這兩站也寫下約1.5萬人次運量的數字，2月2日起第一階段團體試乘運量有18萬人次，統計至今已有110萬人次，每天都超過事前估算，已達壓力測試目標。

桃捷公司說，今天已加派班車輸運，自由試乘時間為早上7點至晚上9點，可免費搭乘至3月1日，建議民眾分散規劃行程，並選擇人潮較少的車站，節省時間。

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  • 機場捷運今天開始延長營運時間到晚上9點，全線運量超過15萬人次。（記者陳昀攝）

    機場捷運今天開始延長營運時間到晚上9點，全線運量超過15萬人次。（記者陳昀攝）

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