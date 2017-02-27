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228轉晴氣溫回升 北部高溫21度、南部27度

明（28）日氣溫將再回升，北台灣及宜花地區白天高溫可達18至21度，南台灣高溫則可達26、27度。（資料照，記者方賓照攝）

2017-02-27  20:22

〔即時新聞／綜合報導〕北台灣今（27）日氣溫回升，白天高溫達17度；明（28）日受到大陸冷氣團減弱影響，氣溫將再回升，北台灣及宜花地區白天高溫可達18至21度，南台灣高溫則可達26、27度。

中央氣象局預測，明日受到大陸冷氣團減弱影響，白天氣溫回升，北台灣、宜蘭及花蓮高溫可達18至21度，中部地區及台東白天氣溫舒適，南台灣高溫可達26、27度，但清晨、夜晚溫度回升幅度小，氣溫仍較低，提醒早出晚歸的民眾要添加衣物，注意保暖。

降雨方面，水氣稍減少，但迎風面天氣仍不穩定，宜花地區仍有短暫雨，北部、台東地區及中南部山區也有發生局部性短暫雨的機會，其他地區則大致為多雲到晴的天氣。

此外，今晚至明晨台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門沿海和空曠地區，易有8至9級較強陣風，鄰近海域風浪大，請民眾特別留意。

空氣品質方面，明日南部、金門及馬祖地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

明（28）日水氣稍減少，迎風面天氣仍不穩定，其他地區大致為多雲到晴的天氣。（圖擷取自中央氣象局）

明日（28）南部、金門及馬祖地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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相關關鍵字： 228連假 早晚溫差 氣溫回升 氣象
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