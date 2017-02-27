「禽」況不妙 彰化又有鴨子感染H5N2
2017-02-27 22:25
〔記者張聰秋／彰化報導〕「禽」況果真不妙！彰化縣動物防疫所今晚證實，彰化縣出現第2件禽流感疫情，位於芳苑鄉1家肉鴨場，於2月21日申請上市前監測採樣，26日經家衛所檢出H5亞型高病原性禽流感病毒，今天（27日）確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員今天全副武裝撲殺887隻肉鴨。
彰化動防所長董孟治指出，這是縣內第2場遭這波疫情感染的家禽場，也是農委會解除7天禁宰令來，縣內第1場爆出感染H5N2 亞型高病原性禽流感病毒的鴨場，儘管228連假，縣內防疫工作仍不間斷，動防所持續提供縣內飼養家禽的業者，申請上市前檢測報告服務。
董孟治表示，有鑑於這波疫情病毒跟以往不同，防疫工作絲毫不能馬虎，更不能掉以輕心，所以，即使全國家禽禁運禁宰措施已經解除，家禽上市前檢測報告還是得持續進行。
由於鴨隻較不易由外觀判斷是否感染禽流感，為求謹慎，農委會規定全國鴨場鴨隻自今年2月24日起至5月31日止都需檢測禽流感陰性，並檢附檢測報告和家禽健康證明書才能上市屠宰。
董孟治提醒業者，業者一旦被查獲涉嫌違反「動物傳染病防治條例」規定，將被開罰3萬以上15萬元以下罰鍰，還會被要求限期改善飼養場的防疫設施，防疫如作戰，業者勿存僥倖。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 外資續撤 中媒憂千萬工作不保
- 野生休傑克曼出沒！ 饒河夜市捕獲金鋼狼
- 林初埤木棉道 賞花湧人潮
- 木棒聯賽》穀保蘇煒智逆轉安 普門強投扼腕
- 哈波增胖後 首揮就開轟
- 中英對照讀新聞─Kiribati mulls proposal to ’restore Russian monarchy’ 吉里巴斯考慮「重建俄羅斯王朝」提案
- 朴槿惠彈劾案最後庭審 律師抗辯長達3小時
- 奧斯卡又搞烏龍 致敬已故造型師卻誤植活人照片
- 多彩拼貼巴塞隆納─西班牙
- 阮經天E奶新歡被爆整型 網路瘋傳換臉舊照
- 辛龍翻盤沒中獎 1.2億攏係假
- 自由廣場》〈澄社評論〉一例一休惹的禍
- 澳洲酒吧禁止顧客搭訕 網友罵翻天
- 胡歌暫別演藝圈 林依晨驚喜現身歡送
- 印度國會議員：台灣、中國是2個獨立實體
- 裴瑞茲領民主黨 誓成川普夢魘
- 郝、吳整合失敗？ 洪秀柱：選舉快快樂樂地選
- 花壇親子焢窯 歡喜彩繪牆揭牌
- 〈活動看板〉1980專線安心服務
- 「免錢最貴」網路約砲當心變肥羊
- 自由廣場》機捷車站漏水 非綠建築引起
- 錐麓古道將收費 太管處：保護景觀古蹟
- 反制中國火箭軍 我飛彈軍3月成軍
- 落實公共化 故宮將組織改造
- 台北榮家釋床位 不限老人身分
- 土地公慶生 車城福安宮萬頭攢動
- 富岡漁港破敗髒醜 黃健庭猛搖頭
- 談換柱事件 洪秀柱：國民黨一毛錢都沒給我！
- 女老師鄒心慈 從小外號星爺
- 男子酒後11樓墜落4樓陽台 命危急救中
- 沃奎茲搶頭牌 美媒仍挺殷仔
- 日本考察污泥再利用 竹縣將效法
- 潭子再傳一氧化碳中毒 一家3口送醫急救
- 「我是活佛的媽媽」 小心她是詐騙份子
- 移民新令 害小阿里遭機場留置
- 民眾抗議要拆蔣介石銅像 苦的還是基層警
- 北韓核彈試射資金哪來？ 英媒：賣假威而鋼撈百億！
- 鼓鼓無畏嘎嘎轟「裝清高」 聽到關鍵字反應是...
- 海外二二八遺屬 返古坑追思
- 對老闆丟紙 加重公然侮辱罪起訴
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「禽」況不妙 彰化又有鴨子感染H5N2
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分