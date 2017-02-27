「禽」況不妙 彰化又有鴨子感染H5N2

2017-02-27 22:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕「禽」況果真不妙！彰化縣動物防疫所今晚證實，彰化縣出現第2件禽流感疫情，位於芳苑鄉1家肉鴨場，於2月21日申請上市前監測採樣，26日經家衛所檢出H5亞型高病原性禽流感病毒，今天（27日）確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員今天全副武裝撲殺887隻肉鴨。

彰化動防所長董孟治指出，這是縣內第2場遭這波疫情感染的家禽場，也是農委會解除7天禁宰令來，縣內第1場爆出感染H5N2 亞型高病原性禽流感病毒的鴨場，儘管228連假，縣內防疫工作仍不間斷，動防所持續提供縣內飼養家禽的業者，申請上市前檢測報告服務。

董孟治表示，有鑑於這波疫情病毒跟以往不同，防疫工作絲毫不能馬虎，更不能掉以輕心，所以，即使全國家禽禁運禁宰措施已經解除，家禽上市前檢測報告還是得持續進行。

由於鴨隻較不易由外觀判斷是否感染禽流感，為求謹慎，農委會規定全國鴨場鴨隻自今年2月24日起至5月31日止都需檢測禽流感陰性，並檢附檢測報告和家禽健康證明書才能上市屠宰。

董孟治提醒業者，業者一旦被查獲涉嫌違反「動物傳染病防治條例」規定，將被開罰3萬以上15萬元以下罰鍰，還會被要求限期改善飼養場的防疫設施，防疫如作戰，業者勿存僥倖。